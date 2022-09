La artista se mostró muy afectada por no poder terminar el show debido al clima peligroso. "Me importa más su bienestar. Ustedes son lo más preciado que tengo en mi vida", aseguró.

A través de redes sociales, la cantante estadounidense Lady Gaga compartió un video de ella llorando y pidiendo perdón a sus seguidores por no poder terminar un concierto en Miami por el clima tempestuoso que afectaba el lugar de la función.

Específicamente, la cantante subió un video en Instagram donde se nota afectada y, al comenzar a hablar, queda aún más claro el llanto entre su respiración y su voz quebrada. Entonces, comenzó agradeciendo a los asistentes del concierto para luego dar sus disculpas por la interrupción del show.

“Realmente tratamos de terminar el espectáculo esta noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon, hubo un rayo que cayó al suelo muy cerca de nosotros”, comenzó explicando.

“Sé que durante mucho tiempo quise ser la ‘hardcore bad bicth’, pero también quiero ser responsable, y no sé que haría si algo le pasara a alguien de mi público o a cualquier miembro de mi equipo”, agregó en el video.

“Lo lamento, lamento que no pudiéramos hacer una performance épica de ‘Rain On Me’ en la lluvia, pero me importa más nuestro bienestar. Ustedes son lo más preciado que tengo en mi vida”, agregó conmocionada.

Asimismo, la artista destacó un ramo de flores falsas que llegaron hasta el escenario, apuntando que “quien quiera que me haya lanzado esto al escenario, quiero que sepa que lo atesoraré por siempre”.

Sin embargo, la emoción de Gaga no paró, ya que utilizó el momento para recordar su accidentada separación de la música. “Me tomó tanto tiempo, tanto tiempo volver al escenario, actuar y estar sana, y espero que sepan que parte de lo que nos impulsó a detener el show es que queremos mantenernos a salvo. Fue una decisión saludable para ustedes y para mí también. Los amo y los veré otra vez en el escenario”, continuó.

La artista quiso ser clara apuntando que “‘Chromatica’ no terminará, ‘Chromatica’ es sobre estar a salvo y saber que se es suficiente. Y yo sé que soy suficiente, aún sin poder terminar el show hoy”, cerró.

El sentir de Lady Gaga tras frenar su concierto

Minutos después, la artista ganadora del Óscar a Mejor Canción Original volvió a disculparse por el show cancelado. En la misma red social, la artista compartió una fotografía en donde se pueden ver sus lágrimas, así como también sostiene el ramo de flores que recibió en el concierto.

“Lo siento, no pude terminar el espectáculo, era demasiado peligroso. Los rayos eran impredecibles y cambiaban momento a momento, los amo”, comenzó escribiendo.

“Durante años algunos de ustedes me han llamado ‘mamá monstruo’ y en mi corazón sabía que era mejor mantenerlos a salvo. Gracias por creer en mí. Esta fue la mejor gira de mi vida y apreciaré este momento para siempre; me tomó mucho tiempo sanar, pero lo hice”, redactó también.

En eso, aclaró que, efectivamente, tenía la intención de cantar “Rain on Me” en la lluvia, citando entonces la propia letra de su canción: “preferiría estar seca, pero al menos estoy viva”. “Creo que de alguna manera sabía que este momento sucedería y estoy muy agradecida con ustedes, mis bailarines, mi banda, todo el equipo, toda mi familia y amigos”, explicó.

“La seguridad es primero. Los amo. Gracias por las flores, los vítores y por la comprensión. La vida siempre importa”, cerró la artista, recibiendo el apoyo de sus seguidores.