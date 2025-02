Un oficial de Policía no dudó en ir rápidamente en ayuda de un niño de 11 años que cayó a un lago congelado en Estados Unidos.

El hecho quedó registrado gracias a una cámara corporal de un oficial y posteriormente compartido por las redes sociales del Departamento de West Long Branch.

En la publicación se detalla como el patrullero Dave Brosonski, un oficial “altamente entrenado en rescate acuático”, no dudó en ingresar a las heladas aguas del lago Franklin en West Long Branch, Nueva Jersey, para rescatar al niño y dejarlo en un lugar seguro.

Aparentemente el menor habría optado por pasar por aquel lugar ya que sería un atajo hasta su casa, sin embargo, la fragilidad del hielo provocó que se quebrara quedando el menor atrapado al menos 5 minutos antes de pedir ayuda.

Tras la llegada del personal, las imágenes de la cámara corporal compartidas por el departamento de policía muestran cómo Brosonski actuó rápidamente, consiguiendo una cuerda con personas del sector, atándola a su cuerpo.

“El chico entró en pánico, gritaba que no podía sentir ni los pies ni los brazos. Le dije que iba en camino, que todo iba a salir bien”, dijo Dave Brosonski antes de entrar al agua, según NBC 4 New York.

“Mientras me dirigía hacia el niño en el agua, no sabía si potencialmente podría sumergirse y si se hundía en el hielo, sabía que tendría que ir a buscarlo, así que tenía la cuerda atada para poder sacarme si tenía que sumergirme”, explicó a ABC News.

Tras sacar con éxito al niño, los servicios de emergencia lo llevaron a un hospital local, donde recibió tratamiento por hipotermia.

La situación no resultó en un hecho grave, ya que el menor acudió a la escuela el día siguiente.

