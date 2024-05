El equipo del programa "Socios por el mundo" de Canal 13, conducido por Jorge Zabaletta y Francisco \'Pancho\' Saavedra, fue atacado a disparos en Etiopía mientras visitaban la Tribu Mursi, resultando en la muerte del guía turístico Toni Espadas, de nacionalidad española. El ataque, perpetrado por un grupo no identificado y aparentemente ajeno a la tribu, conmocionó a los seguidores del programa, quienes expresaron sus condolencias en redes sociales. Espadas, dedicado a la fotografía y los viajes, había establecido en Etiopía una agencia para organizar viajes y colaboraba con medios en la realización de reportajes sobre culturas africanas, incluyendo su trabajo con "Socios por el mundo".

Este lunes se dio a conocer que el equipo de “Socios por el mundo”, programa de viajes de Canal 13 conducido por Jorge Zabaletta y Francisco ‘Pancho’ Saavedra, fueron víctimas de un ataque en Etiopía.

Según datos recopilados por BioBioChile, el equipo se encontraba visitando una zona habitada por la Tribu Mursi, cuando fueron atacados a disparos por un grupo no identificado y que, preliminarmente, no tendría relación con los Mursi.

Como resultado de esta arremetida, un guía local resultó muerto. Así lo informó la señal de televisión: “Lamentamos comunicar que el día de hoy, el equipo de ‘Socios por el mundo’ fue víctima de un complejo incidente mientras se encontraban grabando en Etiopía, África. Bajo antecedentes que se están investigando, el guía turístico Toni Espadas, de nacionalidad española, fue víctima de un ataque que lamentablemente terminó con su vida“.

Tan pronto como se dio a conocer esta información, los fanáticos chilenos del programa se abocaron a las redes sociales del también fotógrafo español para dejar sus condolencias.

Por ello es posible ver varios mensajes de pésame para Espadas. “Que en paz descanses”; “Descansa en paz Toni”; “Abrazos para su familia y amigos! Que lamentable noticia”; “Estoy realmente en stock”; “Mi sentido pésame para su familia!”, se puede leer entre los mensajes enviados por chilenos.

Entre los mensajes también resaltó una storie compartida por Sergio Lagos donde escribió: “No conocí a Tony. Pero escuché mucho hablar de él. Hoy estamos todos los que hacemos comunicaciones totalmente consternados por el triste y mortal incidente que ha afectado al equipo de “Socios por el Mundo“”, comenzó escribiendo.

“Solo puedo desde aquí enviarles un gran abrazo lleno de amor a Pancho, Jorge, Tota, Joe, Cristo a quienes sí conozco y he compartido en tantos momentos en la vida como en el trabajo; muchas veces en terreno también. Y entregar mis condolencias a todo el equipo por la pérdida de uno de los suyos. Amigos Míos. Coraje, garra y mucho amor. ¡Vuelvan pronto que aquí los esperamos!”, cerró el animador de Canal 13.

¿Quién era Toni Espadas, guía muerto en ataque a Socios por el mundo?

El español, además de trabajar como guía turístico en la zona, se dedicaba profesionalmente a la fotografía, la cual desarrollaba mayormente en Etiopía.

Tal como explicó en su sitio web, Toni Espadas, tenía dos pasiones “viajar” y la “fotografía”.

“Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al País Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre“, escribió en ese entonces.

En su sitio web, el español relató que en 2010 abrió su primera agencia en Etiopía, para organizar viajes. A su vez, asesoraba a periodistas y productoras para la realización de reportajes, documentales y programas de televisión centrados en el estudio de pueblos y culturas africanas, a través de la que dio con “Socios por el mundo”.