Un joven chileno obtuvo un millonario premio tras participar en un sorteo del conocido youtuber ‘MrBeast’, allí concursó junto a más de 10 millones de personas, donde solo habría 25 ganadores, resultando uno de ellos.

Se trata de Marcelo Curamil, quien se ganó un auto Tesla Model 3 2024, evaluado en 39 millones de pesos. El joven fue notificado del premio a través de Instagram e inicialmente pensó que era una broma, hasta que el propio youtuber lo etiquetó en su perfil oficial.

Sin embargo, el auto finalmente no llegará a sus manos. En una entrevista con Meganoticias, comentó que el concurso tenía “letra chica”, puesto que el traslado del auto costaría una millonada, según pudo revisar en el contrato que le enviaron después.

La “letra chica” del sorteo de MrBeast

El envío del vehículo le costaría casi $9 millones, más otros $3,5 millones de impuestos y $1,7 millones para inscribir el Tesla en Chile, dinero que tendría que salir de su propio bolsillo.

Sin embargo, Marcelo accedió a recibir los 39 millones de pesos que cuesta el Tesla, opción que le dio el youtuber. El joven adelantó que con el dinero le gustaría viajar, pagar algunas deudas, hacer un curso de manejo y comprarse un auto más accesible en Chile.

Anteriormente, en una entrevista con Expreso Bío Bío, Curamil confesó que no sabe conducir y que no estaría muy interesado en los autos. “No tengo auto, no manejo. Quizás igual está la opción de que entreguen el dinero en vez del auto, yo preferiría mil veces”, admitió entonces.

Asimismo, manifestó que “si tuviera el auto, yo lo vendo, para hacer lo que yo quiera con la plata, pagar deudas, algún regalo”.