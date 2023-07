Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó la muerte de don Miguel García, famoso en Chile por haber aparecido en campañas contra el tabaquismo, precisamente en cajetillas de cigarros.

“El Ministerio de Salud expresa sus condolencias por el sensible fallecimiento de don Miguel García. Agradece y reconoce su aporte a la salud pública al participar activamente en las campañas educativas contra el consumo de tabaco, así como en otras materias que impactan en el bienestar de la población”, expusieron.

“Deseamos que la familia, amigos y quienes le conocieron encuentren paz y consuelo para tan

lamentable pérdida”, agregaron.

Don Miguel había aparecido en campañas de televisión y prestando su imagen para aparecer en cajas de cigarrillos, durante 2006.

En ese entonces indicaba que, producto de su adicción al tabaco, había enfermado de cáncer a la laringe, órgano que había perdido.

El Ministerio de Salud lamenta el fallecimiento de don Miguel García y agradece su apoyo a la salud pública. pic.twitter.com/MtXCOmUoKh — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 19, 2023

Muerte de Don Miguel

Su última aparición había sido en 2017, con 84 años, cuando dio una entrevista al medio La Cuarta. En ese entonces confesó que padecía cáncer a la vejiga.

Además explicó que se encontraba en tratamiento en el Hospital El Salvador y era asistido por una cuidadora en su hogar ubicado en la comuna de Providencia.

“Tengo pocas fuerzas, me siento viejo y jodido”, indicó hace seis años.

Respecto a la particular campaña, el hombre aseguró: “Dejar de fumar es un cambio de mentalidad (…). Espero haber contribuido con un granito de arena en la lucha contra el tabaco”.

Hay que señalar que, ese mismo 2006, Miguel confirmó haber recibido llamados telefónicos y mails con insultos por haber sido rostro de aquella campaña.

“Me parece estupendo porque significa que les duele, significa que algo les dice, porque o si no lo dejarían así no más. No los deja indiferentes”, indicó