Increíble, pero cierto. No solo Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto cuando se trata de los protocolos ante un posible apocalipsis zombi.

Durante su historia, la televisión americana se tomó muy en serio el tema zombi, sobre todo en las últimas décadas, cuando series como “The Walking Dead”, inspiradas en estas criaturas, se transforman rápidamente en éxitos mundiales.

Un ejemplo más reciente es “The Last of us”, la serie inspirada en el videojuego del mismo nombre y protagonizada por Pedro Pascal.

La popular serie de HBO Max hizo que muchos se preguntaran, qué pasaría si ocurre un apocalipsis zombi en el mundo que vivimos ahora, pero más aún, ¿es eso posible?

Y aunque es ficción, curiosamente sí existen protocolos para saber qué hacer ante una posible invasión de estas criaturas.

Es precisamente Estados Unidos el país que en 2011 lanzó una guía educativa sobre qué hacer en estas “situaciones”. Aunque no es el único país que se refirió al tema.

Estados Unidos y el apocalipsis zombi

Durante 2011, la serie de The Walking Dead estaba en su apogeo después de su primera temporada. El ayudante del sheriff Rick Grimes despertó en un mundo en ruinas y debe liderar a un grupo de sobrevivientes para mantenerse con vida.

Con esa motivación, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos compartió una guía oficial para sobrevivir a un apocalipsis zombi, denominada “Preparedness 101: Zombie Apocalypse“.

De acuerdo a lo que menciona La Vanguardia, la guía consta de 11 puntos a considerar en caso de un apocalipsis zombi.

Una pauta que no solo sería aplicable en el caso de una invasión de estas criaturas, sino que también en cualquier emergencia que se dé en Estados Unidos.

11 pasos para escapar de los zombis

La sobrevivencia ante una invasión zombi, tiene los siguientes pasos que entregan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomienda: 1. 4 litros de agua por persona. 2. Provisiones: mantener alimentos no perecibles y en conserva. 3. Botiquín primeros auxilios. 4. Documentos oficiales y de identificación. 5. Lista de contactos. 6. Medicación (sobre todo los que tienen receta). 7. Herramientas, baterías y suministros. 8. Artículos de higiene y saneamiento. 9. Ropa y ropa de cama. 10. Elaborar un plan de emergencia. 11. Planes de evacuación del lugar donde estás.

Si analizas, la lista es muy similar a cualquier mochila típica de sobrevivencia ante situaciones de emergencia como un terremoto, incendio o cualquier catástrofe natural y eso tiene una razón.

La estrategia del Centro de Control de Enfermedades

El texto, con la guía de supervivencia al más puro estilo de “The Last of Us”, no fue otra cosa que una estrategia de los CDC para que el público joven se acercara a su web.

Se trató de una broma, bastante efectiva, para que todo supieran qué hacer ante una emergencia, incluso si esta tenía relación con una ficción como un apocalipsis zombi.

La lista contó con la participación del epidemiólogo y director de los CDC, junto a expertos que buscaron la mejor forma de preparar a la población ante una emergencia.

Un ejemplo educativo usando la cultura popular para que todos pudieran aprender como comportarse ante una emergencia.

Aunque está retirada, la campaña resultó un éxito, ya que llamó la atención de los usuarios que con curiosidad llegaron a este sitio.

No solo Estados Unidos piensa en zombis

El sitio HuffPost señaló en su sitio web que no solo Estados Unidos ha entrado en la conversación respecto de qué hacer ante un apocalipsis zombi. Otras naciones como España y Canadá también han entrado en la conversación.

En esta última, durante 2013, el tema llegó al parlamento luego de una broma realizada a un canal de televisión.

En ese momento, el departamento de seguridad pública de Quebec reveló que, en el marco del Simposio Anual sobre Seguridad Civil, desarrollaría un módulo de discusión de temas hipotéticos como un ataque zombi, consignó The Globe an Mail.

El objetivo, muy similar al de Estados Unidos con su guía, de acuerdo a lo que señala el medio. “El simulacro con el tema de los muertos vivientes pretende simular un evento catastrófico de la vida real”, se afirmó.

Siguiendo el ejemplo norteamericano, prepararon este módulo de discusión que aporta en conocimiento y aprendizajes en el caso de que realmente ocurra una catástrofe y la gente necesite una guía de supervivencia.

Luego, en España durante 2017, cuando el senador de Compomís, Carles Mulet, cuestionó por qué el Ejecutivo no tenía un protocolo oficial para una situación como un apocalipsis zombi.

En ese momento, el Gobierno de Mariano Rajoy indicó que no existía un protocolo específico para esta situación, aunque sí defendió que mantienen planes de emergencia para la población civil.

Aunque no se quedaron callados respecto de la pregunta que más bien compete al área de la ficción, indicando que no creen que pueda haber zombis deambulando por las calles.