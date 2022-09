La mañana de este jueves, se confirmó a través de redes sociales el fallecimiento de “Catita” Sanhueza, la niña de 10 años que buscaba a su gemelo genético para un trasplante de células madre que la ayudaría a combatir la leucemia.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que anunciaron la noticia, allí su familia hizo campaña en 2020 para el trasplante. Tiempo después su padre fue quien donó las células para la operación.

“Queridos amigos Nuestra Catita ha partido al cielo. Se ha convertido en un nuevo angelito. Se nos adelantó, vino de pasadita para llenarnos de amor y luz. Vino para enseñarnos que la vida es hoy, no mañana”, escribió su familia.

Fue en 2020, cuando Catita Sanhueza tenía 8 años, que junto a la Fundación DKMS Chile comenzó una campaña para encontrar a su gemelo genético. Este proceso la llevó incluso a ser invitada a algunos programas de televisión donde se dio a conocer su historia.

Además, la campaña también aplicaba para otros pacientes que tenían diagnósticos similares que ameritaban un trasplante de médula. Así aumentaban las posibilidades de encontrar gemelos genéticos que pudieran ser donantes para otras personas.

A pesar de llevar a cabo la operación, Catalina recayó en varias ocasiones y según reportaba su familia a través de la red social, llevaba varias semanas enfrentando un delicado estado de salud.

“Se fue feliz porque lo dio todo y más. Ahora nuestra Catita ya no tendrá más dolor, fueron más de 5 años batallando, pero su cuerpito no resistió más. Ya no tendrás más sufrimiento. Serás libre para poder volver a correr, saltar y bailar”, expresaron.

Así mismo, agradecieron a sus seguidores y quienes la apoyaron en el proceso. “Gracias siempre a todos ustedes por su apoyo y oraciones constantes. Gracias a ello vivió 3 años más de lo que le habían proyectado”.

El velorio tuvo lugar la mañana de este jueves hasta las 14 hrs en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén, Santiago. Posteriormente, será trasladada a Temuno, ciudad natal, donde se llevará a cabo su funeral el día viernes. Por el momento no se ha confirmado horario.