Medios en Estados Unidos reportaron la detención de una mujer llamada Alyssa Ann Zinger (23), quien está acusada de diversos delitos de abuso sexual.

Se trata de una supuesta influencer que por años fingió ser una persona de 14 años para contactar a menores de edad a través de redes sociales.

De acuerdo a Miami Herald, la mujer estaba en libertad vigilada desde noviembre, cuando se descubrió que había enviado fotos y videos eróticos a niños de 13 y 12 años.

No obstante, en esta ocasión se supo que habría tenido relaciones con un menor de 14 años, en la ciudad de Tampa, a quien contactó por Instagram en enero pasado.

La investigación fue llevada a cabo por al menos un año, en que la mujer solía acosar a adolescentes que pertenecían a la Escuela Intermedia Wilson, en el condado de Hyde Park.

NEW: 23-year-old Alyssa Ann Zinger hit with s*x charges for posing as a teenager to have s*x with 12-15 year old boys.

Zinger was arrested last November for allegedly engaging in at least 30 s*xual acts with a middle school student.

The woman would pretend to be a homeschooled,… pic.twitter.com/KsNtnFmtrs

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 6, 2024