Una ex analista del banco JP Morgan, recibió una indemnización de 35 millones de dólares, 9 años después de que una puerta de vidrio en un edificio en Manhattan, se rompiera y le causara una lesión cerebral.

Meghan Brown, actualmente tiene 36 años, a los 27 sufrió un accidente que cambió su vida personal y laboral.

En en 2015 vivía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trabajando en la compañía, JP Morgan como analista en la banca de inversión.

El 2 de febrero de ese año, la mujer caminó hacia la puerta del vestíbulo de un edificio en 271 Madison Avenue, de acuerdo a lo que se indica en el New York Post.

Un video de vigilancia muestra como Brown caminó hacia la puerta de vidrio, apoyándose en ella para abrirla, en el mismo momento que un hombre pone su mano hacia la puerta para empujarla.

NEW: Former-JP Morgan analyst awarded $35 million after a glass door shattered on her in Manhattan.

36-year-old Meghan Brown was leaving a physical therapy appointment in 2015 when the glass door shattered on her.

Brown says the event caused a traumatic brain injury which she… pic.twitter.com/oqtfPfaBBk

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 2, 2024