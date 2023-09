Este martes se dio a conocer el caso que afectó al Lord Británico Mark Lancaster y su esposa congresista de Reino Unido Carolina Dinenage, quienes fueron asaltados en Valparaíso mientras recorrían la ciudad como turistas.

Antisociales utilizaron el método del pinchazo para hacer bajar a ambos de su auto, tras lo cual un sujeto sacó pasaportes, un notebook y dinero en efectivo.

Ambos fueron apoyados por Carabineros en el lugar, quienes ya se encuentran investigando el hecho. Ninguno reporte haber recibido lesiones

De acuerdo a lo que reporta la BBC, Lancaster actualmente es parte de la Cámara de los Lords en Reino Unido, además de ser oficial de Ejército Británico.

Tiene una amplia formación política y es parte del Partido Conservador, habiendo estado en varios gobiernos hasta 2015.

Tuvo varios puestos dentro de la Cámara de los Comunes entre 2005 y 2019, representando a distritos como Milton Keynes y Milton Keynes North.

Trade Secretary Kemi Badenoch has appointed Lord Mark Lancaster as the Government’s new Defence Export Advocate, to drive the UK’s export success across its world-class defence sector in a brand-new role. https://t.co/I9agLE7FTl pic.twitter.com/zI5wqvgDY6

— Colossus Diplomacy (@ColossusDiplo) January 25, 2023