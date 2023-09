Una pareja argentina decidió unirse formalmente como una familia ensamblada, ambos, con hijos de otras uniones pasadas. Sin embargo, jamás imaginaron que de esto derivaría la frase: “Me enamoré de mi hermanastro”.

La joven que protagoniza esta historia asegura que todo comenzó seis años después de que su padre y su madrastra iniciaran su relación. La conexión, como ella la llama, la tiene en pareja en la actualidad con quien se supone debía ser su hermanastro.

Por supuesto que la noticia difundida en TN, por medio del video que la modelo trasandina subió a TikTok, desató una serie de comentarios no sólo en esa red social.

Las implicaciones del caso las cuenta la misma chica, quien se mostró sorprendida por cómo repercutió (viralizó) su confesión, a través de su cuenta @nachacaniglia_.

Un noviazgo perdido y un nuevo amor… ¿en la familia?

Viviana y Federico se conocieron hace más de 9 años. Ella tiene dos hijos y él, una hija que es modelo: Nacha Caniglia.

Hace más de 3 años la joven, ahora de de 21 años, visitó con más frecuencia la casa de su madrastra y convivió con sus futuros hermanastros, entre ellos, Tomás, el hijo mayor de la mujer.

En una de las ocasiones, Nacha asistió a una cena familiar con intenciones bien definidas. Se quedaría a dormir en la casa de la pareja de su padre. La conexión con Tomi ya se había hecho sentir entre ambos, según sus relatos, pese a que ella tenía novio.

“Había miradas. Mucha tensión y mucha energía. Mi papá me había dejado un colchón para que durmiera en el living, pero cuando terminó la película pasó lo que tenía que pasar. Y la mañana siguiente fue rara, porque cuando todos bajaron a desayunar vieron que yo no estaba durmiendo en el living”

Ellos trataron de ocultar la situación, que era evidente, cuando todos preguntaban lo que sucedió esa noche entre los dos jóvenes. Tiempo después no habría marcha atrás en su decisión de estar juntos.

“Al principio lo negamos porque nos daba vergüenza, pero terminó siendo muy obvio”, aseguró la modelo trasandina.

“Me enamoré de mi hermanastro”: modelo argentina lo confesó todo en TikTok

Los paseos familiares fueron la excusa perfecta para que Nacha y Tomás, dieran rienda suelta a esa conexión que dijeron tener, pese a la relación de sus respectivos padres.

“Hicimos algunos viajes familiares juntos y ahí empezamos a mirarnos. Había onda y nadie lo notaba. Hasta ese entonces no había pasado nada”, pero ese día en el que se quedó a dormir en casa de Viviana, lo cambió todo.

En ese entonces, Nacha, tenía pareja. Pero el futuro de la misma estaba echado. La ruptura llegó de forma inevitable el día de su primer encuentro sexual con Tomás.

“Había terminado con mi exnovio. Recuerdo que no pasó ni un día de la ruptura y ya le estaba escribiendo (A Tomás) por Instagram, aunque debo reconocer que estando en pareja lo miraba”, aseguró, tras un video que ya sobrepasa las 10 millones de reproducciones.

La confesión en TikTok desató una suerte de comentarios a favor y en contra de la relación de estos jóvenes, quienes ya cumplieron 3 años de noviazgo. Un poco menos de lo que tienen sus padres de estar juntos. Fue un flechazo casi en paralelo.

“Me enamoré de mi hermanastro”, asegura en la publicación, Nacha. “No es de sangre, es hijo de la pareja de mi viejo. Pero bueno, somos familia”, justifica.

Trascendió además que uno de los padres en cuestión estaría más que de acuerdo con que ambos jóvenes estuvieran juntos, incentivando con frases dicha unión, asegurando que su padre se lo tomó “leve”, ya que ella tiene “un carácter fuerte y no le gusta que se metan en su relación”.

“Yo, a él, lo agarré cuando tenía 17 (y ella, 19)”

En situaciones similares, cualquier padre, madre o pareja, se interpondría a los deseos de sus respectivos hijos por estar juntos. Por el contrario, la sorpresa de apertura que se dio en este caso, fue eso, una enorme sorpresa.

Quien sería la más entusiasta, por decirlo de alguna manera, sería Viviana, la madre de Tomás. Según Nacha, su madrastra les hacía bromas con respecto a la posibilidad de que ella y Tomi fueran pareja, debido al secreto a voces que corría en la casa, cada vez que ambos chicos estaban juntos.

“Para la mamá de Tomi no fue inesperada la situación, incluso nos jodía a los dos incentivándonos a que estemos juntos. Empezó como un chiste y terminó siendo una realidad”.

La madre de la modelo trasandina y su padre se separaron hace ya varios años. Ella fue una de las que intervino al conocer el noviazgo de su hija quien confesó “Me enamoré de mi hermanastro”.

“Mi mamá me pidió que nadie saliera lastimado y me aconsejó que si algún día tengo algún problema con Tomi los resuelva con él. Que no ocasione inconvenientes entre mi papá y su pareja, esa es una relación aparte”.

Nacha reconoce que él era menor de edad cuando iniciaron la relación. “Yo a él lo agarré a los 17. Era como otra época (hace 3 años). Hoy, está más liberal, con el pensamiento más abierto. Está hecho más hombre, digamos”. Tomás, su pareja, tiene 19 años actualmente.

Los comentarios tras la confesión “Me enamoré de mi hermanastro”

Han pasado casi 4 años desde que el hermanastro menor de Nacha le contó a su mamá (madrastra de Nacha), la forma en que sorprendió a ésta y a su hermano Tomás.

“Dijo que mientras veíamos la película, en un momento se dio vuelta y nos descubrió besándonos. Tenía 6 años cuando contó eso”, aseguró la joven. Pero, esto es lo menos con lo que debió lidiar, ante la aparente comprensión de su familia.

Los comentarios en redes sociales serían una de las situaciones más difíciles de sortear, pero Nacha Caniglia lo niega tajantemente.

“Los comentarios malos me alimentan el ego, no me hacen nada. Los leo pero no me afectan. Me río porque sé que solo queda ahí, así que las críticas buenas o malas no me generan nada”.

De hecho, asegura que ella y Tomás tienen muchos planes como pareja, entre estos, viajar juntos cuanto puedan.

“La primera vez que lo vi en casa me gustó. No se parece en nada a lo que es ahora, pero físicamente me gustó. También su forma de hablar. Obvio que los dos cambiamos, tenemos discusiones, pero me gusta mucho cómo ve la vida y su punto de vista sobre las cosas que nos pasan”.