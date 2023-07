Una modelo taiwanesa de Onlyfans anunció esta semana que pronto viajará a Ucrania para prestar un particular servicio. Fan-Pei Koung aseguró que quiere ser ‘stripper de apoyo emocional’ para soldados de ese país.

De acuerdo a lo que publica Yahoo News, su idea es viajar desde Houton (EEUU) hasta Jarkov (Ucrania), donde se han producido gran cantidad de combates.

Su idea es, una vez estando allá, abrir una cuenta de Onlyfans con acceso gratuito para soldados ucranianos.

Allí, según sostiene, ellos accederán a su contenido exclusivo y podrán “evadirse un rato de todas las preocupaciones y tensiones en torno a la guerra”.

También pretende realizar varias sesiones al aire libre y producir bailes eróticos, los cuales podrán ser visto por quienes prestan servicio en el lugar.

US influencer Fan-Pei Koung traveled from Houston to Ukrainian battlefield to offer her "services" as an “emotional support stripper.”

The “globe-trotting girlfriend” offers racy photos with military gear posing with armaments on erotic pay-per-view platform Onlyfans.

1/2 pic.twitter.com/fZ0UOvLruA

— SEAsia (@SEAsia17) July 24, 2023