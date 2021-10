Hoy sábado 16 de octubre se celebra en todo el país el Día del Profesor, efeméride que este año toma un cariz distinto tras el reconocimiento internacional que obtuvo Cristóbal Rojas, uno de 50 finalistas del Global Teacher Prize 2021, el “Nobel de la Educación”.

El profesor de Música se impuso primero en la categoría nacional de su área, donde fue destacado por su labor como director de la Orquesta Sonidos de Luz, compuesta por ex alumnos no videntes y de baja visión del Colegio Santa Lucía de la Fundación Luz (comuna de La Cisterna).

Desde que obtuvo el reconocimiento en noviembre de 2020, y más aún tras el anuncio del Global Teacher Prize Internacional en septiembre pasado, la rutina de Rojas cambió drásticamente.

La coyuntura, a su vez, coincidió con la pandemia y la suspensión de clases, la cual sorteó exitosamente gracias a la implementación de tarjetas de sonido especiales para cada músico y un sistema de comunicación adaptado especialmente a la condición de sus estudiantes.

“Yo creo que fue una de las estrategias pedagógicas que influyeron en la elección del jurado”, confiesa a BioBioChile. “Yo creo que todos vivimos como un colapso con la pandemia, de información, nadie sabía lo que estaba pasando, y no me pasó solo a mí, también a mis alumnos. Lo primero que tuve que hacer, fue tranquilizarlos: darles respaldo. Muchos estaban desesperados, pensaban que nos íbamos a quedar para siempre así”.

La reacción no era para menos: a días del debut de la Orquesta Sonidos de Luz en Lollapalooza Chile 2020, donde eran parte del cartel, el festival fue suspendido por la crisis sanitaria.

“Uno como profesor también tiene ese rol: uno se transforma en un apoyo, en un vínculo de las personas. Teníamos preparado el show, íbamos a tocar tres días, estaba todo listo”, recuerda el director, quien será parte del evento cuando este se realice finalmente.

Esta semana, fue revelada la lista corta del Global Teacher Prize, aunque sin el nombre de Cristóbal Rojas entre los 10 profesores que irán por el premio mayor del certamen: un 1 millón de dólares.

(P): ¿Cómo cambió tu vida desde este último mes, cuando entraste en los 50 finalistas del Global Teacher Prize?

(R): El ultimo mes ha sido una locura, muy mediático. El Global Teacher es considerado el Nobel de la Educación, y estamos en este momento de la educación en línea que ha sido complejo. El rol del profesor ha estado bajo la mira bastante. A mí y a la fundación se nos han abierto muchas puertas.

(P): ¿Por qué crees que el premio reconoció tu labor en la Orquesta Sonidos de Luz?

(R): He desarrollado mis propias técnicas en el tema de dirigir. Una de las cosas que ha sido bien valorada, te comentaba antes, era la innovación en pandemia. Pero ya en la vida presencial, también valoraron que adaptara los métodos de dirección orquestal, que son la mayoría con con las manos, a indicaciones con elementos sonoros: yo ocupo un pandero. Eso me han comentado que les gustó mucho.

El problema de la Educación

(P): Estamos en plena campaña presidencial. ¿Crees que la Educación ha sido un parte del debate de los candidatos?

(R): Tengo una visión bastante crítica de la Educación en Chile, pero no por criticar, sino con un fundamento: yo creo que acá la Educación se centra en llenar de contenidos a los niños, a los estudiantes, y deja muy de lado la conexión con uno mismo. Lo emocional, lo espiritual. Eso no está bajo ningún aspecto considerado en el currículum escolar.

(P): ¿Es el enfoque el problema?

(R): Voy a que siempre he pensado, y lo he dicho en entrevistas y lo he hablado con ministros de Educación por todo esto que ha pasado con el premio: la malla curricular tiene una tendencia a eliminar mallas de música y arte. Cada vez se bajan más, se considera una cuestión recreativa. Y ahí tienen culpa los profesores de Música de antaño. A puesto a que te debe haber pasado que un compañero llegó a Música sin la canción preparada e igual le pusieron un 7.

(P): Lo vi

(R): Estoy convencido de que si la Música se ocupara como una herramienta y en un rol más relevante en el currículum, podríamos llegar a tener una Educación de mucha mejor calidad. Ejemplos: la teoría de la Música es pura Matemática, y eso te ayuda a desarrollar pensamiento lógico matemático. Las letras de canciones se pueden vincular con Lenguaje o Inglés. Las notas, son frecuencias, y eso es pura Física. Los instrumentos podrían ser parte de Química, por su conformación material… Hay que tratar de hacer un conocimiento integral, grande: todo es lo mismo, y la Música es un conector.

(P): Difícil si hay cada vez hay menos horas para las Artes en los colegios.

(R): La música te conecta contigo, con la emocionalidad, con la emotividad: te relaciona contigo mismo y con cómo ves el mundo… Eso es algo que el sistema educativo siempre ha ignorado. Si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes, es obvio.

(P): ¿Cuál debiera ser el rol de tus colegas en este cambio estructural?

(R): Yo considero que la clave para que seamos un país desarrollado, o vayamos en vías de desarrollo es poner el foco en la Educación: esa es la base. No sacamos nada con implementar tecnologías: estamos siguiendo modelos europeos pero en lo material y no en el contenido. Si la gente no tiene la cultura para sacarle provecho a ese material, no vamos a ir a ningún lado. Mientras los educadores no nos demos cuenta de eso, esto no va a cambiar. Y tenemos que ser todos: las autoridades, pero también debe haber una voluntad entre nosotros de que esto vaya para adelante. Y eso es un compromiso de todos, no es algo que pueda controlar la autoridad, es de uno.