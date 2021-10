Si bien en Chile no existe un tipo de edificio o sociedad similar a las “fraternidades” estadounidenses, muchos las conocen por películas que las utilizan como recurso para escenas de fiesta, excesos y descontrol universitario.

Es en este contexto que cientos universitarios se han reunido para manifestar un descontento con quienes pertenecen a dichas sociedades. Según un extenso reportaje realizado por el New York Times (NYT), la Universidad de Nebraska-Lincoln se enfrentó a un caso que terminó con una estudiante denunciando un asalto sexual por uno de los miembros de la fraternidad a la policía.

En la Universidad Northwestern, en Illinois, se realizaron varias manifestaciones luego de que estudiantes dijeran haber sido drogadas en dos fraternidades de la casa de estudios. Nortwestern suspendió de inmediato el reclutamiento y los eventos sociales en las casas de fraternidad del campus.

Por su parte, la Universidad de Massachusetts fue una de las más notorias, luego de que rumores sobre un asalto sexual se supiera por cientos de estudiantes que llegaron hasta la casa de la fraternidad “Theta Chi”. Allí, se reunieron para cantar insultos a los integrantes y levantarles el dedo del medio. Estas protestas terminaron con un grupo de manifestantes volcando un vehículo y dos estudiantes arrestados.

Sin embargo, no es el inicio, ya que se han registrado cada vez más casos de estudiantes disconformes con la existencias de estas casas.

Algunas de estas protestas fueron impulsadas por informes formales recientes de agresión sexual. Mientras que otros, fueron realizados por informes anónimos en las redes sociales. Las fraternidades están llegando a su punto más bajo de credibilidad y las universidades han manifestado tomar serias medidas.

Los estudiantes han compartido por redes sociales y otros su intención de querer una revisión de la vida universitaria. “Muchos estudiantes en el campus quieren ver la fraternidad completamente abolida“, señaló a el NYT Rebecca Evans, estudiante de segundo año en la Universidad de Iowa. Evans también señaló ser parte de una iniciativa que busca apoyar a las víctimas de agresión sexual en los campus.

Por su parte, los funcionarios de las fraternidades compartieron entender la profunda ira de los estudiantes por el asalto sexual. Sin embargo, aseguraron que los manifestantes “no están viendo todo el panorama”.

“Estamos siendo etiquetados para un problema que es francamente mucho más grande que una cuestión de fraternidad“, dijo Judson Horras al NYT, presidente y director ejecutivo de la Interfraternity Conference de América del Norte, la mayor asociación comercial de fraternidades.

Por otro lado, también añadió que mientras se están investigando a los estudiantes denunciados, las fraternidades han actuado rápida y decisivamente con la expulsión de ellos.

NOW: Northwestern students protest fraternities outside Sigma Alpha Epsilon house after drugging allegations there and at another frat.

The University has banned activities at frats campus-wide until Oct 17th. @cbschicago

MORE: https://t.co/HirhyeqdiV pic.twitter.com/RGS7Grpcb1

— Steven Graves (@StevenGravesTV) September 27, 2021