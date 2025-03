En REC 2025 se vivió un momento conmovedor protagonizado por Denisse Malebrán y un joven penquista con síndrome de Down, fan de Saiko y otras bandas chilenas. Gerson Godoy, de 26 años, esperó ansioso por ver a Malebrán durante todo el sábado. La emoción alcanzó su punto máximo cuando la cantante recibió un dibujo de él al final del show de Saiko, abrazándolo con emoción.

BioBioChile había podido conversar con la familia de Gerson Godoy, de 26 años, que había estado esperando toda la tarde de este sábado por el grupo liderado por Malebrán, el cual iba a estar por segunda vez en el evento.

“Él trae un dibujo de Denisse Malebrán. Es muy ochentero, pero a ella siempre la ha reconocido rápido. Le gusta mucho”, nos había señalado su madre.

Lo cierto es que el encuentro entre ambos ocurrió sobre el final del show de Saiko, cuando la cantante recibió el dibujo y, bastante emocionada, abrazó al chico.

La emoción posterior de Gerson era evidente. Incluso se dio tiempo para saludar a otros asistentes al evento.

Regalo a Denisse Malebrán

Ya en conferencia de prensa, la artista agradeció el gesto del fan, mostrándose incluso conmovida.

“Fue tan sorprendente y emotivo que no hicimos la foto como grupo, que hacemos siempre. Pero en ese momento me pareció más importante bajar a saludar. Lo vi tan contento cuando estábamos actuando, se sabía las canciones, me miraba”, indicó a este portal.

“Entonces cuando terminamos dije que iba a bajar, que lo teníamos prohibido. Creo que es de las cosas más lindas que a una le puede pasar como músico. Que cuando una crece, ese legado se proyecte a través de jóvenes”, agregó.

“Es una recompensa para nosotros, que las nuevas generaciones puedan escuchar música como la que hacemos nosotros”, concluyó.

Hay que señalar que, durante el sábado, Gerson también gozó con las presentaciones de Anita Tijoux, Suede y Los Tres. Tarde espectacular para el muchacho.