En las cercanías de Nueva Delhi (en India), los habitantes de la aldea de Ghazipur, se encuentran viviendo una profunda crisis sanitaria que se ha extendido por 23 años.

Precisamente, esta zona alberga un vertedero, pero no uno cualquiera, sino que el basural más grande que puede existir. Según reportes de prensa, el tamaño es superior a 50 campos de fútbol.

En consecuencia, son varios los incidentes protagonizados por la montaña de basura, que seguidamente produce varios incendios tóxicos que pueden duran días, especialmente en la temporada estival, según recogió Sky News.

No obstante, pese a que el vertedero indio llegó a su máxima capacidad en el año 2002, el recinto todavía es ocupado para botar los miles de desechos que llegan. Aunque por sorprendente que parezca, hay otros dos basurales ubicados en Halswa y Okhla, donde se botan 10.000 toneladas de desechos provenientes de Nueva Delhi.

A pesar de las advertencias de grupos ambientalistas, el hecho es que se sigue botando cerca de 62 millones de toneladas de residuos cada año y las cifras se muestran poco alentadoras: los desechos aumentarán a 165 millones en 2030.

El peor vertedero de India: Los daños irreversibles producidos por la contaminación indiscriminada

Quienes habitan el lugar han señalado un aumento de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. También, entre los niños se presentan problemas de bajo desarrollo cerebral que se traduce en dificultades de aprendizaje y menor coeficiente intelectual, recogió nuestro medio asociado France 24.

Según datos de Kayrros (una agencia medioambiental), analizados por The Guardian, tanto en Ghazipur, Bhalswa y Okhla se han producido más de 124 fugas de “superemisores” de metano desde 2020.

Cabe señalar que el metano, es el mayor contaminante de la capa de ozono. Es más, su capacidad de calentamiento es 80 veces más potente que la del dióxido de carbono.

Bharati Chaturvedi, fundadora y directora del grupo de investigación y acción medioambiental Chintan, afirmó en diálogo con The Guardian, que la situación es insostenible, debido al desconocimiento de medidas mitigadoras para contener las emisiones de metano.

“En Delhi ni siquiera se aplican las medidas más sencillas para reducir el metano. Necesitamos convertir estos residuos en abono a gran escala, pero uno de los grandes problemas es que no hay terrenos para hacerlo. Tampoco hay mercado para el abono, por lo que no hay incentivos económicos para hacer otra cosa que no sea deshacerse de los residuos orgánicos”, indicó Chaturvedi al medio británico.

Tan solo el vertedero de Ghazipur, llega a la impresionante altura de 65 metros, mientras el icónico Taj Mahal, se encuentra a 73 metros. En este sentido, quienes sufren de este desolador panorama, son categóricos sobre la montaña de basura. “Este olor pestilente ha convertido nuestras vidas en un infierno. La gente se enferma todo el tiempo”, cuenta Puneet Sharma, un vecino de 45 años.

Ibrahim Khan, de 71 años, quien ha vivido por 40 años en la zona de sacrificio, conversó sobre los padecimientos que sufre todos los días por el cúmulo de basura. “Solo he visto cómo crece, todos los gobiernos han prometido resolver este problema, pero no hacen nada. Todas las personas que viven en los alrededores están enfermando y les cuesta respirar. Soy un paciente cardíaco y tengo dificultades para respirar”, remarcó a Sky News.