El diablo viste a la moda es una de las películas icónicas de la historia del cine, una prueba de ello es que desde su estreno en 2006, todavía se mantiene en el recuerdo de los fans. ¿El motivo? la estupenda actuación de Meryl Streep como Miranda Priestly, la editora en jefe de la Revista Runway.

Así pues la casa ubicada en Upper East Side, un lujoso barrio en Nueva York, hoy está a la venta por $27.5 millones de dólares (unos 21 mil 982 millones 400 mil pesos).

¿Cómo es la casa de Miranda Priestly?

La casa de 1,115 metros cuadrados, es de estilo neo-italiano renacentista y fue construida en 1906 por el arquitecto Stanford White.

Según detalla el medio DS US, la vivienda tiene 10 baños, dos cocinas, un estudio con paredes de madera, seis chimeneas, un gimnasio y una cancha de basketball en el último piso.

Mientras, la suite principal del tercer piso tiene una chimenea, un balcón Julieta y un baño con bañera de hidromasaje. Vale recordar que el piso del hogar, es de piedra caliza y mármol.

¿Qué piensa Meryl Streep de Miranda?

En una entrevista realizada por Entertaiment Weekly por los 15 años de la película, la galardonada actriz confesó que interpretar a Miranda fue un calvario. “Fue horrible. Me sentí fatal. Podía escuchar a todos reír. Estaba tan deprimida. Dije: ‘Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe’. Esta es la última vez que hago un personaje así”, comentó Streep.

Por otra parte, Hathaway indicó que trabajar con Streep fue bastante especial, “me sentí intimidada, pero siempre me sentí cuidada. Sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidando”.

No olvidemos que la cinta es estelarizada por Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Adrian Grenier.