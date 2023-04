La actriz Shannen Doherty de las exitosas series “Charmed” y “Beverly Hills, 90210” solicitó el divorcio de su marido, Kurt Iswarienko, después de 11 años de matrimonio. En medio de su mal momento sentimental, la intérprete cruzó a Fran Drescher , presidenta del Sindicato de Actores de Estados Unidos; además de seguir batallando contra el cáncer.

“El divorcio es lo último que Shannen quería”, dijo la publicista de Doherty, Leslie Sloane, en un comunicado enviado a los medios estadounidenses. “Desafortunadamente, ella sintió que no le quedaba otra opción”, agregó.

“Pueden comunicarse con el agente de Kurt, Collier Grimm en PICTUREKID, ya que ella está íntimamente involucrada”, añadió Sloane.

Doherty no se refirió al desarrollo del divorcio en Instagram, pero en un post el viernes escribió: “Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total”.

De acuerdo a TMZ, la actriz, que vive con cáncer en etapa IV, está solicitando manutención conyugal, asegurando, además, que no existe un acuerdo prenupcial.

¿Qué cáncer tiene Shannen Doherty?

A principios de 2020, Shannen Doherty, ahora de 52 años, anunció que estaba luchando nuevamente contra el cáncer de mama, que había progresado a la etapa cuatro, llamándolo “un trago amargo de tragar”.

“Definitivamente tengo días en los que digo: ‘¿Por qué yo? Y luego digo: ‘Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto? Ninguno de nosotros lo merece”, dijo Doherty a “Good Morning America”.

La actriz reveló por primera vez que tenía cáncer de mama en 2015 y ha trazado su batalla contra la enfermedad en las redes sociales.

En 2020, la estrella de “Beverly Hills 90210” brindó una actualización de lucha contra el cáncer de mama en Etapa IV, diciendo a la revista Elle que está tratando de “atesorar todos los pequeños momentos” de su vida.

En el caso de Doherty, a pesar de la cirugía, la quimioterapia y la radiación a las que se sometió después de su primer diagnóstico, parecía que algunas células cancerosas habían sobrevivido al ataque y se habían abierto camino hasta su columna vertebral.

Con el tiempo, la enfermedad se extenderá probablemente más allá, al cerebro, pulmones, hígado o alguna combinación de ellos, explicó.

La actriz, que dio vida a Brenda Walsh, contó que ha catalogado mentalmente sus posesiones y ha pensado qué artículos deben ir a quién. Además, contó que tiene planes de escribir cartas y dejar mensajes de video a sus amigos y familiares para después de su muerte.

¿Qué pasó entre Shannen Doherty y Fran Drescher?

En marzo, Doherty denunció a través de Instagram que el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), comandado por Fran Descher (La Niñera) desde 2021, le dio la espalda, a pesar de llevar trabajando desde que tenía 10 años.

En su publicación, Doherty, además de hablar del sindicato, etiquetó directamente a Drescher, animando a la actriz a que responda a la situación por la que ella está pasando.

“Fran Drescher, tengo curiosidad por personas como yo, que han trabajado desde que tenían 10 años y han pagado cuotas, cómo cuando no podemos trabajar por razones de salud, nuestro sindicato nos abandona”, escribió.

“Creo que podemos hacerlo mejor para todos nuestros miembros y creo que eres la persona para hacerlo. El seguro de salud no debería basarse en los ingresos anuales. Es una contribución de por vida. Y para mí y muchos otros, hemos pagado una vida de cuotas para ser canceladas, solo porque no cumplimos con sus criterios actuales. No está bien”, reza la publicación de Doherty.

Alyssa Milano, una eterna supuesta rival de Shannen, fue una de las tantas personas que apoyó el post. “Hoy estaba pensando en ti. Te mando amor”, le dedicó.

Brian Austin Green, excompañero de Shannen en Beverly Hills 90210, escribió una contundente respuesta apoyando a la actriz y exponiendo su propio mal momento con el sindicato cuando sufrió una crisis neurológica.

“Cuando tuve mi crisis neurológica, tuve que hacer fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional, y pasé 4 años y medio recuperándome. El seguro SAG me dio de baja al cabo de 9 meses porque ya no ganaba dinero como actor (seguía pagando las cuotas sindicales) y tenía que contratar uno de los muchos niveles de seguro en función de lo que ganara”, reveló.

“Tuve que pagar de mi bolsillo los años siguientes para recuperarme lo suficiente para trabajar y poder volver a tener seguro médico. He sido miembro del sindicato desde que era niño y he contribuido de todas las formas posibles. Incluso fui uno de los muchos actores que contribuyeron al fondo de actores comerciales cuando se declararon en huelga hace años”, añadió.

“El sindicato es tan duro con los actores que ni siquiera se plantean trabajar fuera de él, pero luego abandona completamente a la gente cuando más necesitan al sindicato. No se trata de hablar mal de mí. Se trata de concientizar, ayudar a crear una conversación y, con suerte, alcanzar un objetivo final de cambio. Te quiero @theshando. Te apoyaré absolutamente en esto. Eres una bestia y tengo mucha suerte de llamarte hermana”, cerró.