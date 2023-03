Un predicador de Mozambique llamado Francisco Barajah falleció hace algunas semanas, luego de haber intentado imitar una hazaña bíblica de Jesús: pasar 40 días de ayuno.

En los relatos de la biblia se indica que Jesús fue hasta el desierto para reflexionar y orar. En el lugar estuvo 40 días sin comer ni beber agua, además de ser tentado por el demonio.

De acuerdo a la BBC, Barajah quiso llevar a cabo este mismo hito, pero sólo resistió 14 días antes de fallecer por inanición.

En el detalle se indica que el hombre perdió demasiado peso durante aquellos días, por lo que sus seguidores le pidieron que fuera hasta un hospital.

No obstante el sujeto, que había fundado una iglesia llamada Santa Trindad, indicó que no realizaría esto, debido a que “se trataba de su santa voluntad”.

