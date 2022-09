Tras el anuncio de la muerte de la reina Isabel II en su residencia de Balmoral (Escocia), además de la operación London Bridge se pondrá en marcha la denominada Operación Unicornio.

Esta última, consiste en otro mecanismo previsto que marca los pasos a seguir en Escocia para trasladar el cadáver de la reina a la capital británica, donde se oficiaría el funeral.

Edward Young, secretario privado de la Reina y el principal encargado de organizar su sucesión, fue el primero en recibir la noticia. Así, Young avisó a la primera ministra, Liz Truss con una frase: “London Bridge is Down” (“Ha caído el Puente de Londres”).

De ahí, el llamado Centro de Respuesta Global del Foreign Office -ministerio británico de Asuntos Exteriores- se encargó de trasladar la noticia a los 15 Gobiernos fuera del país donde la Reina es jefa de Estado, y a las otras 38 naciones de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth).

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022