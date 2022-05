A pocos días de que comience el mes del orgullo LGBT+, el fabricante de juguetes Mattel anunció oficialmente su primera muñeca Barbie transgénero, inspirada en la célebre actriz y productora estadounidense Laverne Cox.

El nuevo juguete de la compañía forma parte de su edición Barbie Tribute Collection, la cual rinde homenaje a reconocidas figuras femeninas que han contribuido en diferentes áreas de la sociedad.

Cox fue elegida por su trayectoria profesional y el hito que marcó al convertirse en la primera mujer afroamericana y abiertamente transgénero en ser ganadora de un premio Emmy. También, por su rol como activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT+ en Estados Unidos.

A través de un comunicado, la actriz expresó sentirse emocionada por la colaboración que realizó con la compañía de juguetes. “No puedo esperar a que los fans encuentren mi muñeca en las estanterías y tengan la oportunidad de añadir a su colección una Barbie modelada como una persona transgénero”.

“Espero que la gente pueda mirar a esta Barbie y soñar en grande como yo lo he hecho en mi carrera”, agregó la celebridad.

La muñeca fue creada por el diseñador Carlyle Nuera, quien incluyo características físicas de la actriz en su modelo. La figura viste un elegante vestido rojo hecho de tul y un enterito plateado metalizado con zapados de tacón del mismo tono. Además, luce un maquillaje y peinado que complementan su atuendo.

Laverne Cox ganó fama internacional por su participación en conocidas y exitosas producciones como Orange Is the New Black, Inventando a Anna, Promising Young Woman y Glam Masters.

Anteriormente, Mattel incluyó a otras reconocidas mujeres en esta colección, entre las que se encuentran la Reina Isabel II, Zendaya, Ashley Graham y Sarah Gilbert (creadora de una vacuna contra el covid-19).

La muñeca de colección ya se encuentra a la venta a un valor de 40 dólares (cerca de 30 mil pesos chilenos).