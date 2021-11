Medios internacionales dieron cuenta de la singular historia de Ayse y Darrin, una pareja que se casó hace una semana, a pesar de no haber se visto en vivo y nunca haber estado juntos. Ambos se conocieron por Facebook y el matrimonio fue a través de Zoom.

Ayse tiene 26 años y vive en Liverpool, Inglaterra, mientras que Darrin (24) reside en Estados Unidos. Ambos comenzaron a conversar por aplicaciones en pleno 2020, durante el confinamiento por el COVID.

De acuerdo a lo que reporta The Sun, el ‘flechazo’ entre ambos se dio luego que ella ingresara a un grupo de la red social dedicado a emparejar personas alrededor del mundo. Fue allí donde donde los dos hablaron por primera vez.

Según Ayse expresó, su relación se fortaleció mediante las videollamadas que realizaban durante las semanas, en medio de las extensas cuarentenas (voluntarias en caso de Darrin).

“Es lo más cerca que podemos estar y puede sonar extraño, pero es un gran consuelo”, sostuvo.

Fue así como, luego de ocho meses de noviazgo virtual, Darrin un día llamó a su pareja por videollamada con una sorpresa. Justo en ese instante él le propuso matrimonio.

En ese momento ella le respondió de modo afirmativo, por lo que se casaron en una ceremonia civil netamente virtual en Zoom.

“Cuando respondió a la llamada parecía muy nervioso, lo cual no era propio de él, pero pronto entendí por qué cuando se arrodilló y me pidió que me casara con él”, aseguró la joven.

“Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, lo que me pareció muy dulce”, agregó.

Por lo pronto, el hombre espera poder viajar hasta Inglaterra dentro de dos meses, para iniciar oficialmente su vida de casado con Ayse.

“No creo que nadie esperaba esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados ​​y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo “, concluyó la joven.