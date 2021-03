Un hombre ingresó a una jaula de elefantes en un zoológico de San Diego en Estados Unidos, sólo para tomarse un foto. El hecho se hizo viral, debido a que no entró solo, lo hizo con su pequeña de dos años generando una ola de reacciones en las personas que presenciaron el hecho.

La situación quedó registrada en un video de la reportera Cassie Carlisle, quien publicó el hecho a través de su cuenta de Twitter.

Dad trespassed into African Elephant Shaba's habitat at the San Diego Zoo Friday afternoon. Dad was arrested. @10News pic.twitter.com/6nAyjzKm0Y

— Cassie Carlisle (@ReporterCassie) March 21, 2021