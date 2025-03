Este lunes pasado se realizó el sorteo de Copa Conmebol Libertadores 2025 (ex Libertadores), por lo que los equipos chilenos ya conocen cuáles son sus rivales en la fase de grupos y el calendario con la fecha en que tendrán sus respectivos partidos; eso sí, los horarios y sedes aún no están confirmadas.

Vale destacar que en la Conmebol Libertadores habrá 2 equipos en representación de Chile; Colo Colo y Universidad de Chile.

Por otro lado, en una competición diferente, en la Copa Sudamericana tiene tres elencos nacionales; Palestino, Unión Española y Deportes Iquique. Recordemos que los del norte quedaron eliminados en fase 2 de Libertadores, y por eso participan de la otra competición.

Tal como quedó de manifiesto luego del sorteo de Copa Libertadores 2025, Colo Colo -que accedió de manera directa a la fase de grupos por ser el campeón del fútbol nacional- y compartirá la zona E con Racing de Argentina, Fortaleza de Brasil y Atlético Bucaramanga de Colombia.

Conforme a lo detallado en el calendario publicado en el sitio web de la Conmebol Libertadores, las fechas en que Colo Colo jugará la Copa serán las siguientes:

Atlético Bucaramanga vs Colo Colo: 2 de abril.

Colo Colo vs Fortaleza: 9 de abril.

Colo Colo vs Racing: 23 de abril.

Fortaleza vs Colo Colo: 7 de mayo.

Racing vs Colo Colo: 14 de mayo.

Colo Colo vs Atlético Bucaramanga: 28 de mayo.