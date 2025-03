Arturo Vidal se prepara para afrontar con Colo Colo la Copa Libertadores 2025, torneo donde el ‘Cacique’ se medirá en la fase de grupos con Racing Club de Argentina, Fortaleza de Brasil y Atlético Bucaramanga de Colombia.

Y el ‘King’ ya sabe lo que es ganar el máximo certamen continental de clubes. Consiguió levantar el trofeo el año 2022 con la camiseta del Flamengo.

Sin embargo. el ‘hambre’ del experimentado volante sigue latente y ahora solo piensa en ganar la Libertadores con el club de sus amores. Sería la segunda estrella del ‘popular’ tras la conseguida en 1991.

En el podcast Centenario, emitido en los canales oficiales de la tienda alba, el ex Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán fue puesto entre la espada y la pared. Debió elegir si ganar una Copa Libertadores con Colo Colo o una nueva Copa América con Chile.

El oriundo de San Joaquín, de 37 años, declaró que “si me dieran a elegir ahora, quiero una nueva Copa Libertadores con Colo Colo. Es la que no tienen y es la que no tengo, todavía”.

“Con Chile ya gané dos Copas América y fue maravilloso. Por eso prefiero una Copa Libertadores… o llegar a un Mundial con Chile. Uno tiene que ser ambicioso, aunque sea muy difícil”, complementó.

Para cerrar, Vidal ya se imagina el futuro tras colgar los botines. “Quiero ser entrenador de Colo Colo, empezar ahí y después la Selección”, cerró.



