Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Si te has sentido estancado en tu terapia psicológica y no ves avances, es importante comunicar tu insatisfacción con tu terapeuta. La psicóloga y jefa de Salud Mental de Clínica Bupa, Ester Laherrán Cantera, aconseja expresar tus preocupaciones abiertamente, permitiendo ajustar el enfoque de la terapia. Si el vínculo de confianza no es sólido, considera buscar una segunda opinión o evaluar tus expectativas y el esfuerzo que estás poniendo. Si el enfoque actual no funciona, explorar otros métodos o cambiar de profesional son opciones válidas. Lo esencial es encontrar un terapeuta con el que te sientas cómodo y recordar que la terapia es un proceso colaborativo donde expresar tus inquietudes es fundamental para avanzar.