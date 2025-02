Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Chile se enfrenta a Paraguay en el Sudamericano Sub 20 en Venezuela, buscando la recuperación tras perder ante Argentina. El partido se juega este viernes 7 de febrero a las 22:00 horas en el Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte. La transmisión estará a cargo de TVN en televisión abierta y DSport en cable, además de estar disponible en streaming a través de DGo y tvn.cl. Paraguay viene de caer 0-4 ante Colombia, mientras que en la misma jornada se enfrentarán Colombia vs Brasil y Uruguay vs Argentina. Además, la selección adulta jugará un amistoso contra Panamá el sábado 8 de febrero a las 20:30 horas por las pantallas de Chilevisión.