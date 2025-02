El hijo mayor de Lionel Messi, Thiago Messi, impactó en la Sub 13 del Inter Miami, mismo club donde juega su padre, al marcar 11 goles en la victoria 12-0 de su equipo ante Atlanta United.

De acuerdo a 442, con el dorsal 10′ el hijo del crack trasandino se ha posicionado como una de las grandes promesas de la Inter Miami Academy y genera expectativas para los fanáticos trasandinos.

Los goles ante el Atlanta United los hizo a los 12′, 27′, 30′, 35′ y 44′ en el primer tiempo y en el complemento marcó a los 57′, 67′, 76′, 87′ y 89′.

Entre tanto gol de Thiago, Diego Luna marcó también a los 81′ y la goleada terminó con 12 tantos a favor de ‘Las Garzas’.

Si bien no se filtraron videos del partido, el propio Inter Miami suele publicar videos de cómo maneja la pelota el hijo de Lionel Messi y ha destacado que el menor brilla en la cantera del elenco rosa.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the MLS Cup 🏆

Thiago Messi alone scored 11 in that game 😳🔥 pic.twitter.com/SuThGjxLfd

— Messi FC World (@MessiFCWorld) February 6, 2025