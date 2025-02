Ha pasado menos de una semana desde el “criptogate” que sacudió a la administración de Javier Milei en Argentina. Esto, recordemos, luego de que el mandatario promocionara una criptomoneda del tipo “meme coin” llamada $LIBRA, la que terminó siendo una estafa millonaria que afectó a miles de personas.

En este contexto, el mundo de las criptomonedas ha captado la atención de millones de personas, haciendo que muchos se pregunten cuáles son los riesgos que conlleva involucrarse con este tipo de activos digitales.

Al respecto, en BioBioChile consultamos con tres expertos en finanzas, quienes dieron luces sobre las principales inquietudes que genera este fenómeno, especialmente en torno ítems como la seguridad y precauciones que se deben tener antes de decidir invertir en una de estas monedas.

Una criptomoneda “es dinero digital que funciona a través de la tecnología blockchain”, explica Andrés Zamora, analista de mercados, Capitaria Latam.

Se trata de un tipo de tecnología que registra y verifica transacciones por medio de una red descentralizada en donde no están envueltos bancos ni gobiernos. “Es un activo digital que tiene como como propósito el desligarse de la regulación de un tercero”, explica Renato Campos, jefe de análisis de GHTrading.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados XTB LATAM, precisa que “las criptomonedas pueden utilizarse como medio de pago, inversión o para ejecutar contratos inteligentes en diversas plataformas.

De acuerdo con los expertos, el valor una criptomoneda proviene de la oferta y la demanda, a esto se le suma su utilidad dentro del ecosistema digital y la confianza de los inversores. “A diferencia de las monedas tradicionales, las criptomonedas no están respaldadas por activos físicos ni por el gobierno de un país, por lo que su precio es altamente volátil”, sostiene Santos.

“Mientras tengamos demanda y oferta, tenemos alzas y bajas del precio del cual podemos sacar ganancias ya sea obteniendo y manteniendo el activo (HOLDING) o también haciendo trading aprovechando las fluctuaciones al alza y la baja de la criptomoneda”, explica Zamora.

Por su parte, Campos menciona un ítem relevante: la oferta limitada de cada una de estas. “Por ejemplo en el caso del Bitcoin existen solamente una cantidad finita de 21 millones de Bitcoin a minar. Esto entrega finalmente la relación entre oferta y demanda, y el precio futuro que pueda llegar a tener y el precio actual”.

Según el analista de mercados de XTB LATAM, se puede ganar dinero con criptomonedas de diversas maneras:

Probablemente, cuando piensas en criptomonedas lo primero que se te viene a la mente es Bitcoin. No obstante, existen diferentes tipos y “cada una tiene un propósito diferente dentro del mundo cripto”, asegura Campos.

Bitcoin es la primera criptomoneda y se considera principalmente una reserva de valor, está diseñada para funcionar como dinero digital principalmente. No obstante, también “tenemos Ethereum o Solana que se crearon para desarrollar proyectos y plataformas descentralizadas”, explica Zamora.

Por otro lado existen las stablecoins. Por ejemplo, USDT, diseñada para ser una moneda más estable al estar ligada al precio del dólar. Finalmente, existen las memecoins, como Dogecoin y Shiba Inu, que surgen y se valorizan a partir de tendencias en internet. No obstante, hablaremos de ellas más adelante.

“Las criptomonedas en sí no son ilegales, pero su regulación varía según el país”, indica Emanoelle Santos. Lo cierto es que algunos países han adoptado normativas para prevenir el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, debido a su dificultad para ser rastreadas.

En palabras de Campos “no existen criptomonedas ‘ilegales’ en sí, pero su uso puede ser legal o ilegal según las leyes de cada país”.

“Algunos países han adoptado las criptomonedas como activos transables y se han adaptado a este cambio. Otros países han limitado y restringido la adopción de este tipo de activo”, agrega Andrés Zamora.

En lugares como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, las criptomonedas son legales y están sujetas a regulaciones financieras específicas. Sin embargo, en países como China, Arabia Saudita y Bolivia, las criptomonedas están prohibidas o fuertemente restringidas.

Las meme coins son un tipo de criptomoneda cuyo origen suele estar ligado a una broma o tendencia viral en internet. Según el analista de mercados de Capitaria Latam, “basa su creación en una tendencia de internet o una broma dándole una imagen. Obtiene su valor mediante el ingreso de liquidez y comunidades que le dan apoyo”.

Un ejemplo icónico es Dogecoin, una de las primeras meme coins, que alcanzó una capitalización de mercado de 36,35 mil millones de dólares gracias, en parte, al respaldo de figuras como Elon Musk. “Las meme coins suelen estar respaldadas por la popularidad en redes sociales y promocionadas por influencers”, recalca el jefe de análisis en GHTrading.

En cuanto a sus diferencias con las criptomonedas convencionales, el analista de mercados en Capitaria Latam, explica que “se diferencian de las criptomonedas convencionales porque generalmente no tienen un propósito técnico sólido ni desarrollos significativos detrás”. A esto se suma su alta volatilidad, ya que su valor puede fluctuar drásticamente en poco tiempo.

“A diferencia de criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, que tienen casos de uso más definidos, las meme coins suelen ser altamente volátiles y su precio puede dispararse o desplomarse en poco tiempo”, añade.

Una de las interrogantes más grandes para quienes están pensando incursionar en el mundo de las criptomonedas es qué tan seguro realmente es invertir en ella. “Como todo instrumento tiene un riesgo en el mercado bursátil, y por tanto hay que medir ese riesgo en cuanto a temporalidad y por supuesto a la seguridad que cada uno de estos activos ofrece”, plantea Campos.

Al respecto, Zamora asgura que esto “va a depender mucho de qué criptomoneda estamos invirtiendo”, y que, aún así, siempre se debe tener consideración de que se trata de activos volátiles, incluso en los con mayor capitalización como Bitcoin.

“Aún podemos tener movimientos de 10% fácilmente algunos días, lo cuales pueden ser muy beneficiosos o muy perjudiciales“, sostiene.

No obstante, advierte que, “por otro lado, tenemos meme coins que pueden tener aumentos de precio abismales como también caídas en las que pueden perder todo su valor”.

Por su parte, Santos también plantea que “su seguridad depende de la plataforma utilizada para comprarlas, el tipo de almacenamiento empleado y el conocimiento del inversor”.

“Las criptomonedas pueden sufrir ataques cibernéticos, como ocurrió con algunos exchanges que han sido hackeados en el pasado. Además, la falta de regulación en ciertos países puede generar incertidumbre sobre el futuro de ciertos proyectos. Aunque algunas criptomonedas han demostrado ser resilientes con el tiempo, sigue siendo una inversión especulativa que debe abordarse con precaución y con estrategias adecuadas para gestionar el riesgo”, agrega.

Antes de invertir en criptomonedas, es fundamental realizar una investigación exhaustiva sobre el proyecto elegido. Según Santos, es clave “entender su caso de uso y analizar su comunidad y respaldo tecnológico”, además de diversificar la inversión para reducir riesgos.

Otro aspecto importante es la regulación. Zamora advierte que primero se debe “saber la regulación que tenemos en el país acerca de este tipo de activo” y operar en una plataforma confiable. Además, subraya que es esencial estar informado sobre la volatilidad del mercado y “saber qué nivel de riesgo estamos asumiendo” al invertir.

En términos de seguridad, Campos recalca que “es un mercado muy volátil debido a la liquidez y por supuesto los niveles de oferta demanda que pueden existir en el día día”.

Finalmente, Santos recomienda no invertir dinero que no se esté dispuesto a perder y “mantenerse informado sobre cambios en la regulación, ya que pueden impactar el mercado”, además de conocer las comisiones asociadas a cada transacción para evitar gastos inesperados.

De acuerdo con los expertos citados en este artículo, estos son los errores más comunes al invertir en criptomonedas:

1. No investigar adecuadamente antes de invertir.

2. No verificar la confiabilidad del bróker o billetera digital.

3. Exponerse demasiado en un mercado altamente volátil sin una estrategia.

4. Invertir por emoción o miedo a perder una oportunidad (FOMO).

5. No diversificar la inversión y apostar todo en una sola criptomoneda.

6. No proteger correctamente los activos, perdiendo acceso a wallets o siendo víctima de hackeos.

7. Cometer errores en transacciones, como enviar fondos a direcciones incorrectas.

8. Ignorar los impuestos y regulaciones, lo que puede generar problemas legales o costos inesperados.