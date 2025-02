El mundo de las criptomonedas es altamente volátil. Se pueden obtener grandes ganancias, pero también sufrir pérdidas significativas en cuestión de minutos.

En ocasiones, estos activos terminan vinculados a esquemas fraudulentos, como ocurrió con $LIBRA, un token que colapsó tras ser promocionado por el presidente argentino Javier Milei y que, según estimaciones, habría generado pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares.

El episodio tuvo un gran impacto en redes sociales. Mientras algunos defendían la actuación del mandatario pese a haber perdido dinero, otros lo cuestionaban con dureza. También hubo reacciones marcadas por la ironía y el sarcasmo de quienes observaban el caso desde afuera.

Figuras influyentes del mundo de las criptomonedas expresaron su sorpresa y enojo, al no haber imaginado que una recomendación de Milei —un presidente que ha construido su imagen en torno a la lucha contra la “casta” y su discurso de ajuste económico— podría terminar en una estafa de esta magnitud.

Las críticas apuntan directamente al mandatario, acusado por muchos de haber promovido un esquema fraudulento. Otros sugieren que pudo haber sido asesorado por personas de su entorno que lo llevaron a respaldar el token sin conocer su trasfondo. Lo cierto es que el escándalo sigue creciendo desde que Milei publicó su tuit promocionando $LIBRA.

“Gracias Javito, con vos me hice la casa”, ironizó el influencer libertario Fran Fijap a través de su cuenta de X cuando el tema comenzó, pero apenas $LIBRA empezó a bajar de manera vertiginosa, eliminó la publicación en la que celebraba su inversión. Tras unas horas, defendió al mandatario en su cuenta de X.

El pueblo te banca PRESIDENTE, querían buscarte un error, estaban agazapados esperando para hacerte un juicio político las ratas de siempre. Pero no lo van a poder conseguir, porque sos indestructible y sos leal a este gran pueblo que te banca. GRACIAS JAVO VLLC. https://t.co/7hqROddbUW — Fran Fijap (@FranFijap) February 15, 2025

A continuación puedes encontrar algunas de las reacciones más virales a la estafa promocionada en X por el presidente argentino.

“Voy a tener que vender mi Rolex”

Uno de los que más vistas generó fue influencer financiero estadounidense “Ape”, un verdadero showman, que gritaba desaforado: “¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar (en alusión a Milei se supone), me quebraste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierd*s. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!”.

I GOT RUGGED BY $LIBRA 🤬 THESE POOR COUNTRIES LIKE ARGENTINA NEED TO STOP FARMING CRYPTO TWITTER CANCEL PUMP & DUMPS 2025! pic.twitter.com/pxp1FxvuK0 — Ape (@ApeMP5) February 15, 2025

“El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La put*!”, vociferaba Ape a los gritos, completamente fuera de sí: “No tengo idea donde fue mi dinero, seguramente fue a financiar a algún hijo de perra argentino, no sé por qué dejamos a estos países pobres que se metan en criptos… En algún lado deben estar pagando con mi dinero fiestas como las de Diddy”, repetía.

I STILL CAN’T BELIEVE I GOT RUGGED BY THE PRESIDENT OF ARGENTINA! 🤬 $LIBRA $CAR & MORE ARE FUNDING FOREIGN DIDDY PARTIES! pic.twitter.com/EkliEle4RR — Ape (@ApeMP5) February 16, 2025

“Deben ser Cuba… No entiendo ni cómo tienen wifi, deben haber pasado un cable ethernet desde Miami a Cuba, son Africa…”, agregaba con el fondo de un gimnasio, para rematar: “No puedo creer que me haya estafado el presidente de Argentina…”.

Youtuber perdió 250 mil dólares

En un tono más calmo, el youtuber Threadguy decía haber perdido 250 mil dólares con $LIBRA: “Sé que es una industria dura. Muchas veces tienes que tomar grandes decisiones sobre cambios masivos con muy poca información. A veces se pierde mucho dinero… A veces las cosas son reales y realmente cambian el mundo. A veces son falsas y solo cambian tu mundo para peor, ¿vale? Hoy fue un día duro. El presidente de Argentina nos estafó”, señaló sin medias tintas.

Por su parte, el trader chileno Clemente, que vive en los Estados Unidos y es muy conocido en redes, también se mostró furioso con lo sucedido: “Nunca confíen en un argentino, todos son una mierda…”.

Y apuntaba al presidente: “Andate a la mierd* Milei, hijo de p…*, pensé que esa mierd* de LIBRA era real. Invertí mucho… Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, solo a ir a Chile que es un país mucho mejor, vayanse a la m..*”.

“Él (Milei) estaba promoviendo un scam (estafa) total de criptomonedas. Lo posteó en Instagram, en Facebook, en Twitter y, por lo que he escuchado, le pagaron millones de dólares para que postee eso. Hoy día a la mañana dijo que fue un tweet cualquiera que había mandado para una empresa privada, pero la realidad es que está mintiendo”, amplió en un video publicado en X.

Una declaración oficial sobre #MileiEstafador y la criptomoneda $LIBRE después de perder miles de dolares anoche https://t.co/ld13KDOU9i pic.twitter.com/WY4tlGI4mS — Clemente (@Chilearmy123) February 15, 2025

Furioso contra el presidente libertario, Clemente agregaba: “He hablado con varios argentinos, chilenos, latinos en general que han perdido millones de dólares. Esto fue una estafa total. A Javier Milei deberían mandarlo a la cárcel. Lo que nos hizo fue un desastre total, no puedo creerlo, desgraciado…”.

En este contexto, el equipo comunicacional de La Libertad Avanza enfrenta el gran desafío de instalar la versión de Milei como una víctima engañada, y no como alguien vinculado a la estafa. Según plantea nuestro medio asociado, Perfil, “Quedar como «ingenuo» tendrá algún costo en egos y redes, pero quedar siquiera sospechado de algún rédito en la estafa, tanto el mandatario o alguien de su entorno, puede tener costos judiciales”.