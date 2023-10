Gigi (28) y Bella (27) Hadid, son dos de las supermodelos más famosas de las pasarelas internacionales, ambas son hijas de Yolanda Hadid, también modelo y diseñadora de interiores, y “almond mom” por excelencia, o así lo han decidido las redes sociales.

La fama de la familia Hadid no es gratuita. En 2010, Yolanda se convirtió en una de las protagonistas de The Real Housewives of Beverly Hills, un reality show donde madres de familias acaudalas muestran su día a día.

En ese entonces, las apariciones de las modelos eran recurrentes, pese a que la producción estaba enfocada en las “amas de casa”. Fue así que las interacciones de dos de los tres hijos (además de Anwar) de Yolanda comenzaron a captar la atención de los televidentes.

Lejos de acaparar audiencia por sus carreras, lo que más atracción causaba era lo restrictiva que podía ser la matriarca de los Hadid con las modelos en términos físicos y alimenticios.

Yolanda Hadid: la madre de las Almond Mom

A más de 12 años del estreno del reality, gracias a las redes sociales y su fuerte movimiento sobre la aceptación del cuerpo, las polémicas frases de Yolanda resurgieron.

“Extraño jugar Voleibol”, se le oye decir a una Gigi de poco más de 15 años en el reality, a lo que su madre le responde: “El voleibol es un deporte masculino, el modelaje es algo femenino (…) sus cuerpos son grandes y voluminosos y comen como hombres. Quiero que se desarrolle como mujer”, completa en un antiguo clip resurgido de la serie.

En otras imágenes del programa se puede ver como la matriarca de las Hadid restringe a Gigi de comer un trozo de torta en su propio cumpleaños, además de condicionarla a comer solo si ella también lo hace.

Sin embargo, la escena más impactante del reality es una llamada entre Gigi y Yolanda, donde la primera le comenta que se siente “muy débil” pues ha comido solo una almendra en todo el día. A eso la matriarca le sugiere: “Toma un par de almendras, y mastícalas muy bien”, según recoge Mujer Hoy.

Fue precisamente esta intervención la que le valió a Yolanda ser denominada como “Almond mom” y de la misma manera se hace con otras madres o padres que tienen los mismos comportamientos.

De la obsesión por el cuerpo a trastornos alimenticios

Pese a que es normal que un padre se preocupe por la alimentación de sus hijos, cuando esto se convierte en una obsesión puede tener resultados bastante peligrosos.

Según explica Carolina Alston, psicóloga de IntegraMédica, el término acuñado en las redes sociales para referirse a estas madres no corresponde a un trastorno en sí, pero sí a una “etiqueta para las madres obsesionadas con la dieta y el físico de sus hijos”.

Otro aspecto importante de las conductas de las Almond Mom son que estas traspasan sus propias obsesiones por el cuerpo y trastornos alimenticios a sus hijos.

¿Cómo identificar a una Almond mom? – Obsesión por contar las calorías

– Sienten como un logro haber comido muy poco durante el día

– Comer cantidades muy reducidas

– Toman estrategias extremas para perder peso junto a otras conductas peligrosas (comer sólo un alimento de origen orgánico, yogur, jugos “detox”, etc.) que únicamente enmascaran una vida saludable y ocultan la obsesión por el peso.

¿Cómo pueden afectar las Almond Mom en el origen de TCA?

De acuerdo a la profesional, esto afecta al autoconcepto que tienen los hijos e hijas, “en especial en mujeres”. “Afecta tan profundamente porque lo que se escucha día a día en el hogar va a inferir directamente en el comportamiento”, explica la especialista.

“Por lo tanto, si la madre está obsesionada por la apariencia y la alimentación restrictiva, es probable que su hija o hijo haga propias estas “prioridades” tan nocivas“, agrega Alston.

Sobre la figura materna y su influencia en estos casos, la profesional añadió: “La madre es alguien muy importante en la vida de una niña o niño, alguien que es idealizada en los primeros años de vida y a quien no queremos defraudar“.

“Más complejo se vuelve esto cuando las expectativas de estas madres no son cumplidas por el menor, generando mucha frustración, problemas de autoestima, y potencialmente arriesgando el desarrollo de un trastorno alimentario”, advierte sobre los riesgos.