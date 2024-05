Alcalde v/s diputado: la disputa de $9 mil millones que tiene revolucionado a Vallenar

$9.431.184.853 es el monto que la Municipalidad de Vallenar tiene que reintegrar al Estado luego de que la Superintendencia de Educación, la Seremi de Educación de Atacama y el Consejo de Defensa del Estado -en representación del Ministerio de Educación- así lo acreditaran. Esto se debe a que se determinó que existen gastos de dinero que no corresponden a educación, por lo que fueron rechazados, y otros montos no ejecutados. Si pagan, entrarían en quiebra. Frente a esto, el actual alcalde Armando Flores presentó una querella para que su antecesor y hoy diputado Cristián Tapia (IND-PPD) sea responsable del dinero faltante, y no la municipalidad de Vallenar. Radio Bío Bío conversó con Tapia, quien negó todas las acusaciones de su sucesor.