Solicitudes de transparencia sin respuesta: Municipalidad de Cerrillos se excusa por daños en bodega

Por ley, todas las personas tienen el derecho de acceder a la información pública, pero debido a una bodega en mal estado la Municipalidad de Cerrillos no está proporcionando lo requerido. No hay fecha clara para entregar la información, solo un plan para terminar con el problema. Radio Bío Bío conversó con la alcaldesa Lorena Facuse, quien respaldó "la decisión de que los funcionarios no accedan a la bodega hasta que podamos asegurar su integridad física y de salud, por lo menos hasta que podamos corregir con los recursos ya asignados este grave problema heredado de la gestión anterior”.