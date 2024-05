Un feroz Luka Doncic firmó este miércoles un doble doble de 35 puntos y diez asistencias y lideró el contundente triunfo por 123-93 de los Dallas Mavericks en el campo de Los Ángeles Clippers, lo que deja a los texanos a una victoria del pase a la segunda ronda de los ‘playoffs’ de la NBA.

Tras rendirse en Dallas pese a rozar una remontada histórica de 31 puntos, los Mavs se vengaron con una actuación extraordinaria en Los Ángeles, tanto a nivel ofensivo, como defensivo.

El esloveno, que competía con molestias en la rodilla derecha, acabó el partido con 35 puntos, siete rebotes, diez asistencias y catorce de 26 en tiros de campo. Kyrie Irving le apoyó con catorce puntos y Kleber brilló saliendo del banquillo con quince puntos, fruto de un cinco de siete desde la línea de tres puntos.

Los Mavs infligieron a los Clippers la peor derrota de su historia en ‘playoffs’ y podrán sellar el viernes el pase a la segunda ronda si le ganan en casa a los angelinos.

El premio para el ganador de esta serie será un enfrentamiento de alto voltaje con los Oklahoma City Thunder.

Los Boston Celtics sirvieron este miércoles su venganza más feroz en el TD Garden contra los Miami Heat, que les habían negado las Finales en la pasada temporada, al arrollarlos 118-84 para cerrar 4-1 la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ de la NBA.

Este año los Celtics regresaron a los ‘playoffs’ como dominadores de la temporada regular con un balance de 64-18 y destrozaron a los Heat luciendo un dominio incuestionable en su campo.

Jaylen Brown, con 25 puntos y seis rebotes, y Derrick White, con 25 puntos, cinco rebotes y cinco triples, lideraron la victoria del equipo de Joe Mazzulla, que accedió a la segunda ronda de los ‘playoffs’ por séptima vez en las últimas ocho temporadas.

Jayson Tatum contribuyó con 16 puntos y doce rebotes, Jrue Holiday aportó diez puntos y el dominicano Al Horford, tituar en el quinteto de Mazzulla, contribuyó con ocho puntos, seis rebotes y tres asistencias.

El equipo de Erik Spoelstra estuvo abajo en el marcador de principio a fin y no pudo contar en la totalidad de esta serie con su líder Jimmy Butler. Bam Adebayo, pívot que también representará a Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, fue el único en sostener a los Heat con 23 puntos.

Tras adjudicarse la llave, Los Celtics esperan ahora rival en la segunda ronda, que será el ganador de la serie entre los Cleveland Cavaliers y los Orlando Magic, que albergarán este jueves en Orlando el sexto partido.

ON TO THE NEXT ONE ☘️☘️ pic.twitter.com/IQ0hZ72bmm

— Boston Celtics (@celtics) May 2, 2024