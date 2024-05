El decatleta Santiago Ford, representante del Team Chile, sufrió un insólito episodio en medio de una competencia preparatoria de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el evento Multistars, de carácter anual y que esta temporada se estaba disputando en Brescia, Italia, el deportista nacido en Cuba no contó con sus garrochas para competir, motivo por el cual, entre todas las dificultades, abandonó el certamen.

A través de sus redes sociales, Ford exteriorizó su malestar y sobre todo, su tristeza.

“Cuesta mucho creer lo que pasó este fin de semana en mi primera experiencia en competición de gran nivel como Multistars. El objetivo de esta competición era quedar entre los 5 primeros y así asegurar puntos para subir en el ranking olímpico. Al empezar el segundo día de competición me ubicaba en el 3er puesto a menos de 100 puntos del líder, pero al no tener mis garrochas no pude tener el resultado esperado en esa prueba y ahí terminó mi competición”, lamentó.

De acuerdo con El Mercurio, las garrochas no llegaron tras un problema con la aerolínea. ¿La razón? El tamaño de los implementos excedían el límite excedían lo permitido.

Al no tener sus cosas, el oro en Santiago 2023 saltó con otra garrocha, pero obtuvo un resultado bajísimo y decidió retirarse de la competencia, que es parte del IAAF World Combined Events Challenge.

“Hoy día, ya con la página dada vuelta, los objetivos los llevamos al campeonato Iberoamericano que se realizará en Brasil y lamentablemente el escenario no ha cambiado y estamos muy preocupados porque no tenemos la seguridad de que viajemos con las garrochas! NUEVAMENTE LO MISMO!”, disparó.

“lo único que espero con expresar todo lo sucedido es que más allá de que esto no me pase más a mí, quiero que quede un precedente para que no le pase a nadie de mis compañeros! Yo por lo único que entreno y trabajo día a día es para representar y dejar en lo más alto el nombre de Chile, de verdad les prometo que lo he dado todo para dejar el nombre de mi país en lo más alto y por lo mismo es muy frustrante que esto haya sucedido”, sentenció.

Por ahora, en el Iberoamericano en Brasil y en otra competencia en Europa, el representante nacional intentará cimentar su clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Santiago Ford y su drama en Italia