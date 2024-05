El audio que golpea La Florida: indagan "pago en negro" a funcionaria municipal que denunció maltrato

—¿Usted estaría dispuesta a irse a trabajar a Puente Alto? ¿Por un millón de pesos?

—¿En qué calidad contractual?

—Trabajadora social. A honorarios, yo creo.

—¿En qué parte de Puente Alto?

—En la Municipalidad. En el área social de Puente Alto.

—Siiii. Sí, me gustaría bastante.

Tras recibir la denuncia en febrero pasado, la fiscalía decidió iniciar una investigación reservada por un polémico audio que golpea directamente a la Municipalidad de La Florida.

En el registro, al que accedió BBCL Investiga, se puede escuchar a una funcionaria a la que le ofrecen trasladarse desde el municipio de La Florida al de Puente Alto mediante supuestos favores políticos entre alcaldes. Es decir, entre Álvaro Carter (IND) y German Codina (RN).

Se trata de una trama confusa que ahora deberá ser aclarada mediante la investigación del Ministerio Público, luego que la propia funcionaria que recibió el ofrecimiento decidiera realizar la denuncia.

Según declaró, tomó la decisión el 31 de enero pasado, cuando la situación se puso oscura. Ese día, dijo, desde el municipio le enviaron un sobre con dinero en efectivo a su casa.

De acuerdo a fuentes de Radio Bío Bío, el caso está en manos del persecutor Miguel Ángel Orellana, jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente.

Directamente, la conversación transcurre entre la ahora exfuncionaria denunciante y el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de La Florida, Hugo Herrera.

Ella es una trabajadora social que se desempeñó en La Florida por tres años. Semanas antes de la grabación, fechada el 22 de enero pasado, le habían informado de un cambio de cargo dentro de la misma comuna. Pero supuestamente todo salió mal. No fue posible acomodarla en el cargo nuevo y en el anterior ya habían prescindido de ella en el presupuesto.

Una situación que, según se evidencia en el registro, la tenía nerviosa y preocupada por el escenario de incertidumbre laboral que le significaba. Ante dichas circunstancias, Herrera le expuso la “oferta de traslado” a Puente Alto por un millón de pesos mensuales. Insistió en que era algo seguro.

—Hay detalles que no tiene por qué saberlos, pero ya son conversaciones mucho más políticas. Y eso de ahí ya como que te amarra más. Para todos. Tanto para allá como para acá. Cuando un alcalde habla de alcalde a alcalde y se piden favores políticos, no hay mucho margen para decir que no —enfatizó Herrera.

Él, para intentar tranquilizarla, le insistió en que Daniel Reyes (IND-UDI) también era parte del compromiso. Este último es mano derecha de Carter, quien hasta 2023 se desempeñó como administrador municipal e incluso, durante este 2024, tuvo el cargo de Herrera en la Dideco.

Hace unos días, eso sí, renunció al municipio para competir el próximo 9 de junio en las primarias de Chile Vamos en La Florida, donde se enfrentará a los concejales Alejandra Parra (UDI) y Felipe Mancilla (RN), además de la exfuncionaria Janett Fernández (IND). Reyes es la carta de continuidad para la comuna y cuenta con el respaldo de Carter.

Para fines de enero, Herrera daba a entender que Reyes estaba al tanto de todo.

—El sábado a mí el director Daniel me dijo: “Hugo, está listo. Ella va a entrar al área social por un millón de pesos. Sólo falta definir cuándo”. Le dije: “Pero ese cuándo tiene que ser ayer”. Me dijo: “Lo sé. Déjame poder cerrarlo bien esta semana”. Por lo tanto, si esta semana nos va bien, partiría… no sé si ahora en enero. Tendría que ser a contar de febrero.

—Ya… ¿y qué va a pasar con el sueldo de este mes? —preguntó la funcionaria.

—Lo estamos resolviendo. No le puedo decir cómo lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que sacar —respondió Herrera.

Sobre el pago, él enfatizó en todos los tonos que lo iba a cumplir sí o sí.

—Lo estamos resolviendo. No le puedo decir cómo.

—No, pero me interesa saber —insistió ella.

—Va a ser una plata que le va a llegar a usted. Cuando tenga la plata, yo le voy a escribir, le voy a decir: “Mándeme su cuenta”. Y yo le transfiero. Por eso le digo, la plata le va a llegar a su cuenta. Lo demás…

—¿Pero eso sería igual, pago el último día del mes? —vuelve a insistir.

—Estamos haciendo todo lo posible para sacar esa plata. Porque como le digo, no va a ser una plata que va a salir… porque usted no me va a hacer ninguna boleta. Va a llegar a su cuenta. Por eso le digo. Usted no se preocupe cómo, pero va a llegar a su cuenta. A lo mejor si no son los últimos días de enero, van a ser los primeros de febrero. Pero estamos en eso.

Desde esa conversación el lunes 22 de enero, en la oficina de Herrera, la funcionaria no supo más de él hasta el miércoles 31, nueve días más tarde.

Según declaró ante fiscalía, esa jornada él se puso en contacto por teléfono y, tal como había prometido, le dijo que tenía el dinero de su sueldo. Pese a que ese mes no había trabajado ni emitido la respetiva boleta de honorarios. Nada.

De acuerdo a su testimonio, se comprometió a enviarle el pago a su domicilio esa misma tarde. A las 18:00 horas, asegura que un funcionario municipal llegó hasta su puerta.

—Aquí te dejo el encargo de Hugo.

En el acto, le entregó un sobre, que en su interior contenía $606 mil en efectivo. En efecto, faltaba dinero, pues su sueldo líquido era de $649 mil.

Le escribió a Herrera dando cuenta de la situación, pero no respondió. De hecho, nunca más le volvió a contestar. Y la “oferta” para arribar a Puente Alto tampoco se concretó.

Atemorizada por lo sucedido y el indeterminado origen del dinero, decidió denunciar. En su testimonio, afirmó que guardó el dinero y lo tiene resguardado para entregarlo cuando se lo requieran.

Al cierre, la denunciante explicó —a su parecer— por qué terminó implicada en toda esta situación irregular, en la que nunca pensó estar involucrada.

Para ella, todo radica en que denunció por maltrato laboral a su jefe directo en La Florida, en su paso por el Programa Adulto Mayor, dirigido en ese entonces por Nicolás Becerra.

Consultados por BBCL Investiga, la mayoría de los implicados declinó referirse al tema. Ni Nicolás Becerra, Hugo Herrera, Daniel Reyes ni el municipio de Puente Alto.

Tras insistir, el administrador municipal de La Florida, Carlos San Martín, intentó justificar lo sucedido. En primer lugar, aseguró que la salida de la funcionaria respondió a lo que sería un proceso de reestructuración en la Dideco y que, por esa razón, no se le renovó el contrato.

Por otra parte, relativizó la ilegalidad de intentar gestionar un empleo en otro municipio. De hecho, admitió que realizaron intentos por conseguirle un puesto en la comuna vecina. Lo justifica como parte de una cuestión humana, pues estaban preocupados por la estabilidad financiera de la funcionaria y su situación familiar personal.

Respecto del pago en un sobre en efectivo, aseguró que en realidad no se trataba de fondos municipales mal habidos. Según dijo, era un conjunto de aportes de colegas que —supuestamente— quisieron ayudarla a paliar su situación. En buen chileno, una “vaquita”. Sin embargo, en su momento, a ella nunca le dijeron que se trataba de aquello.

Asimismo, descartó que el asunto sea una represalia por denunciar a Nicolás Becerra, exjefe de la funcionaria, pues él efectivamente fue sancionado con un recorte en su salario a raíz de lo sucedido.

Con todo, el administrador indicó que hasta la fecha ninguno de los funcionarios aludidos ha sido citado a declarar desde fiscalía. Sin embargo, la indagatoria reservada del Ministerio Público sigue su curso.

Lea la transcripción completa del audio

Funcionaria (F): Voy a ser súper honesta. Permiso, voy a dejar esto acá.

Hugo Herrera (HH): Sí, siéntese. Oiga, eh… sí, efectivamente… bueno, mire, detalles no vale la pena hoy día decirle que la relación con Comudef (Corporación Municipal de La Florida) está rota absoluta y completamente. De hecho, tuvimos un encontrón bien feo el director, yo y Alfredo (Bravo) cuando se le dijo que… incluso íbamos a hacer todo lo posible para que él no continuara como jefe de salud, a ese nivel. Ahora, lo suyo es la gota que rebalsó el vaso.

F: Claro, debieron haber habido situaciones anteriores.

HH: Eh… Por lo tanto… bueno, se conversó. Conversé con Daniel (Reyes, administrador municipal) y le dije que era un compromiso nuestro, que era un compromiso mío sobre todo. Obviamente, se había conversado. De hecho, Alfredo lo reconoció. Que se había conversado. Que efectivamente él estaba de acuerdo. Que incluso él lo tenía dentro del presupuesto. Y que incluso estabas lista en el Cesfam Villa O’Higgins. Eh… nosotros, por presupuesto, obviamente no la consideramos porque ya sabíamos que no iba a estar acá. Obviamente, tenemos un compromiso con usted de no dejarla sola.

Yo ahí hablé con… tuvimos un rato largo hablando con el director. Le dije: “Daniel, no le podemos fallar, porque está mi palabra. Está la palabra de Alfredo”. O sea, yo le dije: “Bueno, esto estaba conversado”. De hecho, él se me acercó y me dijo: “Oye, necesitamos una trabajadora social con experiencia”. O sea, nosotros tampoco fuimos a ofrecerla. Él ya tiene algunas conversaciones adelantadas. Incluso ya llegamos a un acuerdo con su remuneración. ¿Usted estaría dispuesta a irse a trabajar a Puente Alto? ¿Por un millón de pesos?

F: ¿En qué calidad contractual?

HH: Trabajadora social. A honorarios, yo creo.

F: ¿Pero un millón de pesos bruto o líquido?

HH: Eh… yo creo que estamos hablando de bruto. Bruto.

F: ¿En qué parte de Puente Alto?

HH: En la Municipalidad. En el área social de Puente Alto.

F: Siiii. Sí, me gustaría bastante.

HH: Le digo el monto para que vea que la conversación ya se hizo. O sea…

F: ¿Pero esto sería en la Dideco, en el mismo Departamento de Asistencia Social de Puente Alto?.

HH: No tengo idea cómo está dividido. Es que yo entiendo que allá no está como acá. Allá está la Dideco por un lado y está la Dideso.

F: Ah, ya.

HH: En dos direcciones diferentes. Cada municipalidad tiene dividida…

F: No, no, no, por supuesto. Pero me refiero a que sería en la asistencia social.

HH: En el área social de ellos. En la Dideso, me imagino. Le digo el monto para que vea que esto ya está conversado. O sea…

F: ¿Y para cuándo sería, más o menos?

HH: Ahora. Yo le dije. Hoy día no viene el director. Yo de verdad que incluso bajé a hablar con la Pati en su momento, porque la Pati también me estaba preguntando. Y le dije: “Pati, si hay algo que me preocupa, me ocupa, es lo de la ella”. Porque hay un compromiso y todo. Yo la semana pasada no estuve. Venía, entraba, venía, entraba. No estuve acá. Y le dije: “Pati, mira. Esta semana nosotros deberíamos finiquitar el tema”.

El sábado a mí el director Daniel me dijo: “Hugo, está listo. Ella va a entrar al área social por un millón de pesos. Sólo falta definir cuándo”. Le dije: “Pero ese cuándo tiene que ser ayer”. Me dijo: “Lo sé. Déjame poder cerrarlo bien esta semana”. Por lo tanto, si esta semana nos va bien, partiría… no sé si ahora en enero porque por acto administrativo nosotros tenemos que hacer un reconózcase y un reconózcase puede llegar a un sumario. Tendría que ser a contar de febrero.

F: Ya… ¿y qué va a pasar con el sueldo de este mes?

HH: Lo estamos resolviendo.

F: ¿Sí? Porque igual…

HH: No le puedo decir cómo lo vamos a hacer. Pero lo tenemos que sacar.

F: Sí, porque usted fue el que me dijo que no me preocupara de eso. Igual a mí me preocupa. Estoy arrendando una casa, mi hijo… entonces igual me preocupa estar este mes sin percibir ingresos.

HH: Lo tengo claro. Lo estamos resolviendo. No le puedo decir cómo.

F: No, pero me interesa saber.

HH: Va a ser una plata que le va a llegar a usted.

F: ¿Usted tiene mi cuenta? ¿O se la puedo dejar?

HH: ¿Cuenta de?

F: Para el depósito.

HH: Cuando tenga la plata, yo le voy a escribir, le voy a decir: “Mándeme su cuenta”. Y yo le transfiero. Por eso le digo, la plata le va a llegar a su cuenta. Lo demás…

F: ¿Pero eso sería igual, pago el último día del mes?.

HH: Estamos haciendo todo lo posible para sacar esa plata. Porque como le digo, no va a ser una plata que va a salir… porque usted no me va a hacer ninguna boleta. Va a llegar a su cuenta. Por eso le digo. Usted no se preocupe cómo, pero va a llegar a su cuenta. A lo mejor si no son los últimos días de enero, van a ser los primeros de febrero. Pero estamos en eso.

F: Ya. Si, porque igual eso a mí me dejaba un poco preocupada. Porque necesito saber qué pasa. Porque si a mí ya me dijeron que no, no me quiero quedar en el aire, por lo mismo vine hoy día.

HH: Lo sé, lo sé. Yo sabía que lo más probable es que iba a aparecer hoy día. Por eso le digo. Hemos estado preocupados de su tema. Lo hemos estado viendo. Ya tenemos conversaciones con Puente Alto. Se nos dijo que en el área social, un millón va a ser su remuneración. Y estamos a la espera de que nos digan que si es a contar del primero de febrero. Y por otro lado, nosotros estamos viendo de dónde podemos sacar los recursos para pagarle su sueldo el mes de enero. Eso. Para que vea que no nos hemos olvidado. Los compromisos los queremos cumplir.

F: Sí. Es que igual me deja así como un poco preocupada. Porque igual mi hijo se fue a principio de enero y no lo he visto hasta la fecha. Esperando que me llamen o…

HH: Por eso le digo. Mayores detalles respecto a lo de la Comudef no vamos a dar, porque en realidad no viene al caso. Pero como le digo. Ahí pasaron ciertas situaciones que… rompieron todo tipo de relación con la Corporación y con Alfredo sobre todo. Porque hay cosas en que no estamos de acuerdo. Que simplemente no se hacen. Básicamente eso es. No nos puede pedir algo que después no va a cumplir.

F: Claro. Entonces, ¿Qué hago? ¿Tengo que esperar que me llamen de Puente Alto?

HH: O lo más probable es que la llamemos nosotros y le digamos… o yo en este caso, le diga: “Vaya a tal día, a tal lugar, preséntese con tal persona y él la va a entrevistar y parta el día tanto”.

F: ¿Pero usted me va a informar eso esta semana? Es que se lo digo porque igual quiero ir a ver a mi hijo. No lo he visto desde que empezó todo esto. No puedo ir a verlo.

HH: Vaya. ¿Usted tiene la facilidad de si yo la llamo hoy día y decirle: “Mañana puede ir a Puente Alto”? ¿Podría hacer eso? ¿O se demora más tiempo? O sea, si usted me dice: “Director, tengo a mi hijo en la China, me demoro por lo menos 3 días en llegar a Santiago”.

F: O sea, si usted me dice mañana, yo no tengo problema porque yo quiero viajar el jueves a verlo.

HH: Pero por eso le pregunto. Si usted viaja el jueves y yo le digo el lunes ¿Puede estar acá?

F: Ah, por supuesto. Ningún problema.

HH: Eso es. Porque si me dice: “Pucha, sabe que me demoro 3 días en llegar a Santiago porque tengo a mi hijo en la China”, entonces yo voy a decir: “Pucha, no la citen para el lunes, cítenla para el jueves, porque así ella viaja el lunes, martes, miércoles y llega por acá”.

F: Pero lo de Puente Alto es algo seguro. Es que ese es mi temor. No quiero pasar lo mismo como de la Comudef.

HH: Yo… pucha, ahí el director es el que está llevando las conversaciones. Pero si ya llegaron a acuerdo hasta en el monto, es porque me imagino que la conversación está bien avanzada. Porque cuando uno pregunta… por ejemplo, en la Comudef nunca me quisieron dar el monstruo. Aquí ya tenemos el monto.

F: Director y una consulta ¿y por qué no volver acá? Si no…

HH: No la tengo dentro del presupuesto. Porque no la tenemos considerada. Y esa fue una de las peleas más grandes que con Alfredo. Porque le dije: “Weón, me dijiste que no, yo la saqué del presupuesto y ahora no tengo cómo contratarla.

F: ¿Y hacer como un contrato nuevo no se podría?

HH: No, porque acuérdense que contratos nuevos no estamos haciendo. Estamos haciendo solo reemplazos. Se va una… por ejemplo, ahora hay dos chicos de social que se cambian y estamos haciendo reemplazos. A todos les hemos dicho, o sea, contrataciones nuevas no van a haber. Ya no hay en ninguna dirección. Solamente llega gente reemplazando a gente que ya se ha ido.

F: Mmm… yaaa. Trate de avisarme cualquier cosa, porque igual me un poco igual como en el aire.

HH: Lo sé. Lo sé. Yo como le digo, hoy día Daniel no viene en la mañana. Yo lo veo en la tarde. La verdad es que le pregunto todos los días. Todos los días. Le dije: “Te voy a preguntar todos los días”. Me dijo: “Pregúntame todos los días si es necesario”. Pero esto sí o sí lo tenemos que sacar ahora. Resolver ahora. No tenemos margen para decir que no o para dejarlo en el aire.

F: Sí. Que la verdad que a mí me preocupa todo esto porque… necesito trabajar.

HH: Lo sé. Lo sabemos. Por eso como le digo: nos preocupa y nos ocupa. Y eso es nuestra mayor preocupación. Así que yo apenas sepa algo, como le digo, yo le voy a preguntar de nuevo al director en la noche, que lo veo y le voy a decir: “¿Para cuándo?” Mañana igual le voy a decir, hasta que por lo menos… no sé, si lo van a llamar a él WhatsApp o, en su defecto, si me piden su teléfono, igual le voy a decir: “Me pidieron tu teléfono, te van a llamar para que estés atenta”. Y ahí para que la llamen.

F: Ya bueno. Igual voy a estar atenta a cualquier cosa. Y así que me retiro. Yo pensé que me iba a decir: “Quédese trabajando no más, no hay problema” jajajaja.

HH: No, no puedo, porque yo no la tengo dentro del presupuesto de la Dideco y hablamos la otra vez incluso con el administrador Carlos San Martín y, claro, me dijo: “Claro, hueón, pero si tu sabís que si no está dentro del presupuesto lo único que estamos aceptando hoy día son reemplazos, no contrataciones nuevas”. No hay contrataciones nuevas porque estamos con el presupuesto a tope. De hecho hay un concurso que ha tenido problemas. No sé, hay temas de recursos humanos que no me he querido ni meter.

F: Ya. Ya entonces me retiro y… bueno voy a estar atenta al teléfono.

HH: Como le digo, yo hoy ya le pregunto. Dependiendo de lo que me diga, por último le mando WhatsApp o mañana. Y cuando me digan que se presente en tal lugar, yo la voy a llamar. Voy a tratar de que sea con dos días de antelación, para que usted tenga margen de poder viajar y todo. Y si no, le digo: “Me acaban de pedir su teléfono de Puente Alto para que esté atenta, porque la van a llamar”.

F: Si, pero igual me da miedo que pase y que nos digan de Puente Alto: “No, sabes que no”. Eso igual voy a ser súper franca con usted.

HH: Si, está bien. Tenemos todas las fichas puestas ahí.

F: ¿Y qué pasa si en Puente Alto dicen que no? Me estoy poniendo en el peor de los escenarios.

HH: Tendremos que ver otras opciones, pero entiendo que ya dijeron que sí. O sea…para todas las jefaturas, cuando llega una persona y te dice: “Oye, ¿sabes qué? necesito contratar a esta funcionaria o a esta persona”, uno dice inmediatamente: “¿Sabes qué? no puedo o el típico déjame verlo”. Porque hay que ver el tema de la lucas, hay que ver si tengo la disponibilidad presupuestaria. Pero si ya al director le dijeron: “No, sí no hay problema, estaría ganando un millón de pesos”. O sea, significa que tienen las lucas, porque nadie dice la remuneración de alguien sin siquiera conocerla.

F: Claro.

HH: Vuelvo a reiterar. Hay detalles que no tiene por qué saberlos, pero ya son conversaciones también mucho más políticas. Son conversaciones mucho más políticas. Y eso de ahí ya como que te amarra más. Para todos. Tanto para allá como para acá. Cuando un alcalde habla de alcalde a alcalde y se piden favores políticos, no hay mucho margen para decir que no.

F: Claro o sea… igual me preocupa porque, pucha, si en Puente Alto dicen que no voy a…

HH: Pero no se vaya pero no se vaya con esa…

F: No, no, no, no no es que me vaya así como con ese pensamiento negativo, no. Pero también me pongo en el escenario si ya pasó con la Comudef que yo me iba segura, ahora esto igual me tiene super preocupada.

HH: Sí está bien, está bien, yo entiendo su preocupación. Pero como le digo, déjeme ver como…todavía quedan dos semanas para febrero. Nos queda margen todavía, el director se está moviendo y es una preocupación que tenemos constante, porque hay compromisos de por medio, tanto de él como mío con usted. Y eso lo queremos cumplir.

F: Si, más que nada el compromiso yo lo tomé con usted. O sea el director también puede estar al tanto y todo, pero el compromiso yo lo tomé con usted. Entonces igual esa es un poco mi preocupación de que…

HH: Lo sé, lo que pasa es que el director está comprometido porque él lo asumió como administrador. Y por eso le digo, no tiene por qué enterarse de tantos detalles, pero todos de una u otra manera tenemos compromisos con usted. Y eso lo queremos cumplir. Tanto el director, anteriormente el administrador, ya él lo sabía, por eso le digo que no es algo que lo tomemos tan a la ligera. Yo espero esta semana poder darle buenas noticias.

F: Sí, bueno igual le voy a estar preguntando todos los días así que…

HH: Haga sus cosas normalmente. Si tiene que viajar vaya y, como le digo, yo. apenas me digan qué día la pueden recibir, yo la llamo. O si en su defecto me piden su teléfono, yo le voy a decir: “Me acaban de pedir su teléfono, la van a llamar para que vaya a la entrevista”. Y más o menos esa sería su remuneración en el área social de la Dideso.

F: Ya, pero ¿esto es entrevista para entrar al tiro? ¿o es una entrevista como…

HH: No, para entrar al tiro.

F: No, pero es que… déjeme igual que tenga mis dudas jajaja

HH: Sí, para entrar al tiro. No es una entrevista para que en seis meses más te llamen, es una entrevista para entrar al tiro.

F: Ya bueno, cualquier cosa igual lo voy a estar…

HH: Yo, como le digo, la semana pasada estuve yendo y viniendo, por eso no respondí pero… lo tenía como pendiente responderle, le iba a contar un poco lo mismo que le estoy contando ahora.

F: Pues entonces me voy a mi casa jaja. Ya eh… por favor de verdad igual me tiene preocupada esto. Se lo pido de favor.

HH: Por eso le digo, no lo estamos tomando tan a la ligera. La verdad que para nosotros también es una preocupación. Créanme que incluso yo fui a hablar con la Pati, porque la Pati también me estaba preguntando y le dije: “Pati es algo que nos tiene preocupados y nos ocupa en el tema. estamos viendo todas las opciones, estamos resolviendo, porque es un compromiso que adquirimos tanto Daniel como administrador, yo como director y sabemos que no la vamos a dejar sola.

Sabemos su situación, sabemos que se cambió de casa, que está arrendando, que está la situación de su hijo. Por eso le digo, sabemos todo el contexto. Sabemos lo que carga y por lo mismo no la vamos a dejar sola. Confíe un poco.

F: Si, si confío. Por lo mismo esperé hasta que me dijeron que no me iban a contratar. Por lo mismo quise venir acá para ver qué pasa.

HH: Nos preocupa y nos ocupa, ya esperamos tener una buena noticia esta semana.

F: Si, por favor.

HH: Ya, como le digo, yo la llamo. O en su defecto le escribo y le dijo: “Me pidieron su teléfono, atenta”.

F: Si, por favor. Por favor. Ya Hugo, cuídese, que esté muy bien. Nos estamos viendo.

HH: Ya, besito. Chau chau, que esté bien.