Emilio Pacull (Santiago, 1950), cineasta chileno radicado en Francia, conversa sobre su libro Luz de invierno. Un libro íntimo de memorias y reflexiones. Un ensayo sobre una vida intensa que valora lo cotidiano, personas sencillas y los silencios.

“En el segundo allanamiento, llegaron los militares (donde su madre, la conocida actriz Mirella Latorre, hija de Mariano Latorre, Premio Nacional de Literatura 1944) con una foto mía”, relata Emilio Pacull, quien se encontraba estudiando cine en Francia.

“Mi exilio en Francia fue muy doloroso durante los primeros años. Pero fui formando una Patria, que fue Formentera” (pequeña isla cercana a Ibiza, España), dice. Allí, “Pep me adoptó como un nuevo hijo”.

Luz de invierno transita entre sus vivencias en Formentera, donde Pep y su esposa Margarita son centrales, y recuerdos de Chile.

“Esta es una anécdota que no he contado nunca. Hace unos años llamé a la viuda de Jacques Perrin (actor francés, 1941-2022) y me contó una anécdota. Me dijo que Augusto (Olivares, padrastro de Emilio Pacull) llamó a Perrin desde La Moneda (durante el golpe militar) para decirle: ‘No te olvides que Emilio está allá, protégelo’”.

En esta historia, como en algunas de sus películas y en Luz de invierno, el tema de la figura paterna es algo presente, que aflora de manera natural en la obra y en la vida de Pacull.

“La esperanza siempre está ahí, es como la flor que cubre el invierno hasta que llega la primavera. Hay que creer que seremos capaces…”

Emilio Pacull es director de Tierra Sagrada (1988) y Héroes frágiles (2007), disponibles aquí (https://www.cclm.cl/colecciones/emilio-pacull-protagonista-y-testigo/), entre otras. Además, trabajó con François Truffaut, Costa Gavras, Roberto Rossellini y Miguel Littin.

Luz de invierno

Emilio Pacull

Editorial Catalonia

Santiago de Chile, 2023