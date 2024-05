Durante la mañana de este jueves, el Newcastle oficializó mediante un comunicado que su jugador Sandro Tonali recibió una sanción desde la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) tras admitir haber infringido las normas de apuestas en 2023.

Cabe recordar que el otrora volante del AC Milan ya cumple una sanción de diez meses por el mismo caso en Italia y ahora, se le suma la adicional.

La suspensión para el seleccionado de ‘La Azurra’ se dictó para toda la temporada 2024/25 y si no comete ninguna otra infracción, Tonali podrá volver a jugar a finales del próximo agosto, al finalizar el plazo de diez meses de la sanción impuesta por la Federación de Fútbol Italiano (FIGC).

A su vez, el Newcastle destaca que el formado en Brescia ha colaborado “de forma extraordinaria y sin precedentes” con la investigación, al admitir su actividad y mala conducta en el ámbito de las apuestas.

El equipo inglés informó también que Sandro Tonali está bajo un plan terapéutico y educativo el jugador continúa siguiendo un plan terapéutico y un programa educativo con todo el apoyo del club y seguirá entrenando con sus compañeros.

#NUFC midfielder Sandro Tonali has been given a suspended two-month ban from competitive football by an independent Regulatory Commission after self- declaring breaches of FA Betting Rules.

He has also been fined £20,000 and warned by the FA as to his future conduct.

The… pic.twitter.com/D3DprSAhBa

— Newcastle United FC (@NUFC) May 2, 2024