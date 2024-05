Raúl Cabezas, presidente del sindicato de estibadores y vocero de la Unión Portuaria, dijo a Radio Bío Bío que no descarta que la propia empresa esté detrás del ataque al bus que trasladada trabajadores.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el marco de la paralización de funciones del Puerto Coronel -en la región del Bío Bío– debido a una pugna con trabajadores eventuales.

Esta jornada, cuando se pretendían retomar gradualmente las operaciones, un bus que trasladaba a trabajadores contratados y contratistas fue atacado con piedras por un grupo de sujetos.

Los ocupantes del bus registraron el momento exacto en que son atacados. En los videos, a los que tuvo acceso Radio Bío Bío, se puede ver a los sujetos se movilizaban en una camioneta y estaban a rostro cubierto para intentar ocultar sus identidades.

Es más, uno de los registrados captó cuando una de las piedras impactó y trizó una ventana.

Raúl Cabezas, presidente del sindicato de estibadores y vocero de la Unión Portuaria, dijo que desde la empresa no les han informado si volverán a trabajar y que no han tenido contacto.

De igual forma indicó que había dos buses parados en Yobilo y luego en Playa Blanca, y “misteriosamente aparecen que tienen unos vidrios quebrados, pero tampoco te lo dicen oficialmente”.

“No descartamos que ellos mismos hayan apedreado el bus porque ya no está la confianza”, añadió Cabezas y aseguró que la empresa no tiene la voluntad para llegar a un acuerdo y retomar las operaciones.

La paralización está próxima a cumplir 40 días, generando una afectación para diversos rubros que importan y exportan sus productos o materia prima.