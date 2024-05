Llevamos años discutiendo la reforma de salud con distintos proyectos de los cuales ninguno a llegado a puerto. Se han desarrollado comisiones de expertos con ideologías diferentes que han propuesto, en conjunto, soluciones para cumplir el fallo sin que caiga el sistema y para generar una reforma sustancial al sistema de salud.

¿Qué se ha tenido en cuenta de todo esto? Nada.

Cumplir el fallo sin que caiga el sistema

El Ejecutivo y Congresistas oficialistas se han negado a tener en consideración opciones que cumplen el fallo, bajan el monto de deuda y prolongan el tiempo de devolución. ¿Y por qué? Porque se han dedicado a crear el discurso falso de que eso es un perdonazo a las isapres.

Nadie quiere eso, pero no dar cierta holgura hará que el sistema colapse y, con ello, el sistema público absorba millones de personas que no está preparado para recibir. Esto tiene directa injerencia en la oportunidad de atención lo que puede llevar a tener personas más gravemente enfermas y, ojalá no ocurra, más personas que mueran esperando su atención.

Lo peor de todo es que ese discurso que utilizan es sólo una retórica sin sustento en sus análisis de deudas, devolución o costos que implica al sistema la llegada de nuevos pacientes.

Con más palabras que números, lo que se llegue a aprobar en la Comisión Mixta puede hacer caer al sistema financiero de salud. Y, lo que es peor, a que tampoco se cumpla con la devolución del dinero por la eventual quiebra de las aseguradoras privadas.

Por tanto, esta Comisión Mixta, conformada por cinco senadores y cinco diputados, debe apuntar a la sostenibilidad del sistema financiero.

En vez de caer en el mismo error de siempre, hay que destrabar ciertos puntos claves como cuál será la fórmula para fijar el monto de la deuda, el mecanismo de devolución a futuro y el aumento de los planes.

Hay consenso: se necesita una reforma profunda al sistema de salud

En resumen: acotar la deuda y subir los precios de una forma en que las personas puedan seguir pagando. Solo así evitaremos un caos sanitario que Chile no está preparado.

Pero no es lo único. Hay consenso de que se necesita una reforma profunda de salud y transformar el sistema de salud privado en seguridad social, en donde no haya discriminación por edad, enfermedad o género. En definitiva, crear un plan nacional y universal con fondo de riesgo.

Para avanzar en esta reforma estructural, necesitamos resolver de una forma prudente y responsable el fallo de la Corte Suprema, sino sólo estaremos apagando focos de incendios, sin poder pensar en grande.

Llevamos más de un año de agonía e incertidumbre esperando el mecanismo para dar cumplimiento a este fallo. Ya estamos en la recta final.

Hoy, quienes conforman la Comisión Mixta tienen el desafío, pero, sobre todo, la oportunidad de que las personas confíen en sus autoridades; en que están legislando pensando en ellas y no en su retórica política.