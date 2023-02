“Es tan malévolo, no sé por qué no me invitaron”, dice entre lágrimas la tiktoker estadounidense Eliz Seguin en un video compartido en la red social, esto luego de darse cuenta de que su grupo de amigos hizo una fiesta para ver el Super Bowl de la cual no le avisaron.

Las relaciones interpersonales en general pueden ser complicadas, quien era nuestro mejor amigo hace un año, ahora puede haberse transformado en una de las personas más desagradables y esto es sumamente normal, pues debido a las experiencias todos cambian.

Sin embargo, forzar a mantener una relación de amistad u obligarse a seguir siendo amigo de alguien que ya no nos agrada tanto, puede, según una especialista, causar traumas.

Sobre las razones por las que sus amigos podrían haberla excluido de la fiesta pueden ser varias. Pero ante la que sea, la psicóloga de IntegraMédica, Roxana Payá, recomienda evitar los posibles conflictos entablando una conversación en persona “no a través de las redes, que no permiten la conversación fluida”.

¿Por qué compartimos emociones íntimas en las redes sociales?

Esta puede ser la primera pregunta que nace luego de ver el video de Eliz, por qué hacer pública la humillación que le hicieron sus amigos. De acuerdo a la psicóloga Payá, se debe a que puede ser un método de validación de este sentimiento.

“Las personas que participan y suben contenidos a las redes sociales consideran que este es un medio válido para compartir y expresar sus experiencias personales”, afirma.

A lo que añade: “Sin embargo, se muestran vulnerables y muy receptivas a la validación de sus seguidores, que pueden responder de manera empática o bien con críticas y burlas”. Mediante esto último puede ocurrir una reacción inversa a la que se esperaba de las redes y provocar más dolor sentimental ante estas emociones íntimas.

Frente a esto, la especialista afirma que puede haber riesgo de generar traumas en las personas que son constantemente excluidas, las que se pueden expandir cuando se comparten estos sentimientos íntimos en redes sociales y no se obtiene la reacción esperada.

“Estas acciones afectan la autoestima, confianza y seguridad personal, pueden derivar en experiencias con alto nivel de estrés emocional y ser consideradas por la persona como un evento traumático en su historia de vida”, explica Payá.