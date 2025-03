Padre denuncia grave quemadura de tercer grado en cuero cabelludo de su hija tras procedimiento de \'babylights\' en una peluquería del mall de Quilpué. El video muestra al hombre con un mechón de cabello de su hija pidiendo ayuda, mientras el centro estético no se responsabiliza. La joven de 23 años sufrió pérdida de sensibilidad, afectando tejido nervioso y folículo piloso, con riesgo de perder todo el cabello en esa zona. La estilista Constanza Lucero señaló que el decolorante con la máquina aceleradora causó una reacción química, destacando la obsolescencia de este tipo de procedimientos. La familia tomará acciones legales contra la peluquería, tras la falta de respuesta adecuada por parte del establecimiento.

El pasado 7 de marzo se hizo viral en redes sociales la denuncia de un padre contra una peluquería, donde le habrían provocado una quemadura de tercer grado en el cuero cabelludo de su hija, quien acudió a realizarse un procedimiento de ‘babylights’.

En el video se ve al hombre con un mechón de cabello de su hija en la mano, pidiendo ayuda y asegurando que, desde el centro de estética ubicado en el mall de Quilpué, en la región de Valparaíso, nadie respondía ni se hacía cargo de los graves daños.

“Este es el pelo de mi hija (…) El dueño no quiere conversar, no quiere dar la cara. Tratamos de conversar con él en buenos términos. Ahí está el resultado de un trabajo que le hicieron acá”, se escucha decir al hombre en uno de los registros.

La quemadura llegó hasta el tejido nervioso

A través de una cuenta de Instagram, la víctima explicó lo sucedido. “El día viernes 21 de febrero fui a la peluquería (…) A realizarme un corte de pelo y ‘babylights"”, comentó en el post.

Me pusieron bajo una máquina tipo ‘Climazol’ para acelerar el proceso de decoloración (…) Empecé a sentir mucho dolor en mi cabeza (…) Me paré rápidamente y, llorando de la desesperación, pedí a las tres peluqueras presentes que me retiraran los papeles”, declaró.”

Haz click aquí para mostrar el contenido

Añadió que “Esa misma tarde tuve que ir a urgencias ya que perdí la sensibilidad en el cuero cabelludo (…) Afectando incluso tejido nervioso y folículo piloso, es muy probable que perderé todo el cabello en esa zona”.

Tras un diagnóstico médico de la quemadura, la joven de 23 años aseguró que está bajo tratamiento con antibióticos por estar pasando por una infección, además de ser derivada con un cirujano por la probable pérdida total de esa zona.

El procedimiento mal hecho sería la causa de la quemadura

Tras la viralización del caso, la estilista y asesora capilar Constanza Lucero explicó cómo es que “hubo un procedimiento de decoloración el cual claramente fue muy mal ejecutado”.

“Esta chica fue a este salón de belleza a realizarse un proceso de decoloración, pero con papel (aluminio), ya sean mechas, ‘balayage’ o también ‘babylight"”, comentó.

Detalló que “Después de ya haber envuelto por completo la cabeza con papel de aluminio y el decolorante, a esta chica se le puso bajo una máquina que se llama Climasol, que se usa en las peluquerías para poder acelerar los procesos de decoloración y a veces también para tratamientos capilares”.

La especialista en cabello aseguró que había tres posibles escenarios: “Primero, un mal diagnóstico del cabello antes del proceso de coloración. Si el cabello tenía, por ejemplo, bótox o alisado con formaldehído, lo que causa el formol en conjunto con el decolorante es una reacción química”.

El uso de una máquina obsoleta

De acuerdo con Lucero, la suma del decolorante con el calor que genera la máquina aceleradora provocó el punto de ebullición, producto de esto el decolorante dentro del papel aluminio abría bajado tocando el cuero cabelludo provocando la quemadura.

En segundo lugar, añade que “suponiendo que en este cabello no haya rastros de formaldehído (un químico presente en productos alisadores), lo que pudo haber pasado es que el estilista, al hacer la mezcla del decolorante, utilizó marcas diferentes”.

En palabras de la especialista esto puede comprometer la compatibilidad química generando efectos adversos. Pero hace hincapié que el gran error fue usar la máquina aceleradora.

Menciona que “Hoy en día los decolorantes ya vienen con la tecnología de poder aclarar hasta nueve tonos sin necesidad de incluir calor adicional, como se hacía antiguamente. De hecho, este tipo de aparatos como el Climasol hoy en día está sumamente obsoleto”

La familia tomará acciones legales contra la peluquería

A pesar de que el encargado del salón de belleza “Nova Vitta”, Luis Rosales, sí se pronunció ante los hechos en CHV Noticias, se limitó a mencionar que errar es de humanos y que “a ellas les jugó una mala pasada”.

Asimismo, la madre de la víctima mencionó que hoy, lunes 10, se reunirá con Rosales para conversar. De no llegar a un acuerdo, aseguró que mañana iniciará el proceso legal contra la peluquería y presentará un reclamo ante el Servicio Nacional del Consumidor.