Comienza marzo y con él el nuevo año escolar, pero también el temido regreso de los piojos y liendres en los niños. El compartir espacios en las aulas favorece su propagación, especialmente en épocas de calor. Aunque no hay una estacionalidad para los piojos, es fundamental conocer su ciclo de vida y manejarlos adecuadamente. A pesar de los mitos sobre remedios caseros, lo recomendable es utilizar productos científicamente aprobados. Expertos aconsejan el método del "acondicionador y peine" para eliminarlos eficazmente, recordando que la higiene o el largo del cabello no garantizan inmunidad. Actuar con prontitud y responsabilidad ante infestaciones es clave para controlar su propagación en la comunidad escolar.

Comienza el mes de marzo y esto indica el comienzo de un nuevo año escolar, con mochilas listas, uniformes impecables y el entusiasmo (o resignación) de volver a la rutina.

Pero junto con las clases, también regresan algunos problemas clásicos, y uno de los más temidos por los padres es la aparición de piojos y liendres.

El regreso a las aulas implica compartir más espacios y actividades con otros niños. Juegos, abrazos y conversaciones cercanas crean condiciones ideales para que los piojos pasen de una cabeza a otra.

Además, el calor de los últimos días del verano favorece su ciclo de vida, haciendo que los contagios sean más frecuentes en esta época. Acá te mostramos todo lo que deberías saber sobre los piojos, con información de especialistas de la Asociación Española Contra la Pediculosis (AECP).

El ciclo de vida del piojo

Para conocer a estos pequeños intrusos, que nos hacen la vida más complicada, es necesario saber cómo funciona su ciclo de vida. A lo largo de la vida de un piojo estos pasan por 3 fases: Liendre, ninfa y piojo adulto.

Cuando se nos pega un piojo adulto, este comienza a depositar sus huevos muy cerca del cuero cabelludo. A estos huevos se les llama liendres. Los depositan en el pelo y los mantienen fuertemente adheridos por lo que es muy difícil su extracción.

El piojo adulto puede poner entre 7 y 10 liendres al día, así que, en toda su vida, un solo piojo puede llegar a poner hasta 300 liendres.

Aproximadamente, a los 7 días de la puesta de la liendre (huevo), esta eclosiona y aparece la ninfa que, durante los siguientes 10 a 15 días, se va alimentando de nuestra sangre hasta que llega a ser un piojo adulto y, de nuevo, comienza su ciclo.

¿Son estacionales?

No, no hay más piojos en unas épocas del año que en otras, estos pueden aparecer durante todo el año.

La temperatura constante de nuestro cuerpo les da un clima perfecto para vivir, así que da igual que sea primavera, verano, otoño o invierno, en cualquier época podemos tener piojos (aunque es cierto que el calor y la humedad es un clima más adecuado y beneficioso para ellos).

¿Existen remedios caseros para eliminarlos?

Existen desde los remedios de la abuela hasta técnicas más sofisticadas, no sin pasar por un sinfín de barbaridades tales como echarse gasolina o alcohol de 90 grados en la cabeza.

Incluso el vinagre resuena más entre las supuestas “alternativas” para deshacerse de los piojos. Entonces, ¿por qué se echa vinagre a los niños? las respuestas no tienen fundamento serio: “lo leí en internet”, “me lo dijo mi abuela” o “cuando era pequeña mi madre siempre me lo echaba y funcionaba”, etc.

Sin embargo, desde AECP, mencionan que no hay ningún documento con un cierto rigor científico que pruebe que mata a los piojos. Incluso, una de las clínicas con más prestigio de los Estados Unidos, la Clínica Mayo, asegura que hay muy poca o ninguna evidencia de que los remedios naturales sean eficaces.

Así que prefiere productos aprobados científicamente, de estos hay distintas variedades en casi todas las farmacias, a base de permetrina, a base de silicona, champú, lendrera eléctrica, de acero, y hasta con luz incorporada.

Entonces, ¿cómo nos deshacemos de los piojos?

Cameron Webb, profesor clínico asociado y científico principal del hospital, Universidad de Sydney, recomienda el método del “acondicionador y peine”. Esto significa que eliminas los piojos sin necesidad de químicos.

Hay tres pasos clave: “inmovilizar” los piojos aplicando acondicionador en el cabello húmedo y dejarlo allí durante unos 20 minutos, para luego peinar por secciones el cabello con un peine para piojos de dientes finos.

Repite el proceso dos veces, con una semana de diferencia, para romper el ciclo de vida de los piojos.

Repetir el proceso después de una semana permite que los huevos restantes eclosionen. Suena contradictorio, pero al dejar que eclosionen, los piojos jóvenes son más fáciles de eliminar que los huevos.

Solo tienes que eliminarlos antes de que comiencen a poner una nueva tanda de huevos y la infestación continúe. Recuerda que todos los miembros de la familia tienen las mismas probabilidades de tener uno o dos piojos.

¿Los piojos prefieren algún tipo de pelo?

Al contrario de lo que muchas personas piensan, una buena higiene no nos hace inmunes a los piojos. Tampoco es verdad que si llevamos el pelo corto estaremos a salvo de estos parásitos.

A los piojos les encanta un tipo de pelo: el cabello fino y limpio; no les gusta tanto el pelo más grueso, como el de personas de origen africano, que son menos propensas a infestarse, precisamente porque a los piojos les cuesta más aferrarse.

Recuerda que son de color gris, miden unos 3 milímetros y se mueven con rapidez por los cabellos secos. En una persona, pueden sobrevivir hasta treinta días; fuera del cuerpo humano, no sobreviven más de dos días.

A pesar de toda la información de la que disponemos, aún nos sentimos avergonzados cuando tenemos que comunicar al colegio, amigos o familiares que alguno de nuestros hijos o nosotros mismos tenemos piojos.

Si actuamos rápido, revisando el pelo, aplicando tratamientos, poniendo en conocimiento a los colegios y gente cercana, actuamos con responsabilidad y logramos controlar en gran medida los contagios de piojos.