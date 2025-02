Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Un estudio de la Universidad Northwestern revela que el té actúa como filtro natural de metales pesados en el agua potable al atrapar iones como plomo, cromo y cadmio durante la infusión, explicando así por qué diversas culturas han venerado esta infusión por milenios. El té negro demostró ser el más efectivo en purificar el agua, eliminando el 15 % de los iones de plomo en solo cinco minutos, lo que podría estar relacionado con la reducción de enfermedades graves. No obstante, los expertos advierten que el té no reemplaza a un filtro de agua, aunque sus propiedades podrían contribuir marginalmente a reducir la exposición a metales tóxicos. Este hallazgo no solo destaca los beneficios del té, sino que también abre la puerta a posibles métodos sostenibles de purificación del agua en todo el mundo.