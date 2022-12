Un médico especialista en urgencias, relató su experiencia trabajando durante el creciente brote de Covid en China, el cual definió, luego de tres décadas desempeñándose en el área, como algo que no había visto antes.

“Nunca vi algo como esto”, con estas palabras el médico Howard Bernstein quien lleva más de tres décadas trabajando en emergencias, se refirió al creciente brote de Covid que afecta a China.

En conversación con Reuters, el profesional relató su experiencia trabajando en la emergencia actual en el país asiático, la que ya registran 37 millones de contagiados al día, algo así como el 3% del total de la población.

“El hospital está lleno de arriba a abajo”, contó Bernstein quien se desempeña en el Beijing United Family Hospital.

El especialista en urgencias especificó que los pacientes que llegan por atención suelen ser adultos mayores, quienes desarrollan síntomas graves de Covid y neumonía.

“La UCI está llena, al igual que el departamento de emergencias. Muchos fueron admitidos en el hospital y no están mejorando en un día o dos, por lo que no hay flujo y, por lo tanto, la gente sigue viniendo a la sala de emergencias, pero no pueden subir a las habitaciones del hospital. Están atrapados en la sala de emergencias durante días“, relató el médico Bernstein.

Las hordas de pacientes contagiados con el virus se deberían, según la directora médica del hospital privado Raffles en Beijing, Sonia Jutard-Bourreau, a la baja vacunación: “La mayoría de los pacientes no han sido vacunados, (por lo que) quieren el medicamento (paxlovid) como un reemplazo de la vacuna, pero el medicamento no la reemplaza”, advirtió.

BF.7 el “engendro” de Ómicron A partir del creciente brote de Covid en China, una nueva subvariante de ómicron ha aparecido. BF.7, la abreviación de BA.5.2.1.7, ha captado el interés científico, según recogió The Conversation. En dicho medio, Manal Mohammed, profesora titular de Microbiología Médica en la Universidad de Westminster, afirmó que “tiene la capacidad de infección más fuerte de las subvariantes de ómicron en el país, siendo más rápido de transmitir que otras variantes, teniendo un período de incubación más corto y con mayor capacidad para infectar a personas que han tenido una infección previa por Covid, o han sido vacunadas, o ambas“. Sumado a esto, la académica afirmó que tiene un número de reproducción de 18.6, lo que quiere decir que un paciente contagiado es capaz de infectar desde una docena a 18.6 personas. Sin embargo, ni el gobierno chino ni autoridades sanitarias oficiales se han referido a esta nueva variante.

Actualmente, el creciente brote de Covid en China ha llegado a los 37 millones de contagios al día, esto después de que las autoridades dieran término a la política de “Cero Covid”.