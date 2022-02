La Organización Mundial de la Salud declaró en un punto de prensa en línea que la subvariante BA.2 -también conocida como la hija de Omicron- no parece ser más grave que la subvariante original, BA.1.

Fue el pasado lunes 24 de enero que la OMS declaró a la subvariante de “preocupación”, por lo que extendieron el llamado a investigar a todos los especialistas posibles.

En consecuencia, la subvariante BA.2 que se convirtió en la dominante en europa, especialmente en Dinamarca, fue objeto de un estudio donde se analizó a más de 8.500 hogares de dicho país entre diciembre y enero.

Los hallazgos del estudio

La investigación demostró que la nueva subvariante es igual de grave que la original, fuera del pronóstico que se esperaba del resto de los estudios publicados hasta ahora. Así lo consignó ABC.

Boris Pavlin, encargado del Equipo de Respuesta Covid-19 de la OMS, declaró que si bien no existe diferencia en la gravedad de los síntomas BA.2, si tiene el potencial de reemplazar a BA.1 a nivel mundial.

A lo que agregó “mirando a otros países donde BA.2 ahora está superando, no estamos viendo aumentos en la hospitalización más altos de lo esperado”, dijo Pavlin.

Otro hallazgo importante fue que BA.2 es más transmisible que la original y tiene más posibilidades de infectar a personas vacunadas, según el estudio danés.

La subvariante ya se ha convertido en la dominante en Dinamarca, India, Qatar, Filipinas y Nepal, aunque su alta presencia en el país danés podría deberse al tipo de examen de detección que se utiliza en dicho país, donde se usan muestras secuenciales de genoma que permiten conocer la variante -y subvariantes- del contagio.

BA.2 en Dinamarca

A pesar de la baja gravedad de Ómicron, la OMS se ha referido a ella en ocasiones anteriores, donde declararon que a pesar de estos antecedentes no se debe bajar la guardia.

Por ello, ahora sorprende que, a pesar de que la mutación de esta variante ha comenzado a dominar el país danés, han disminuido las restricciones.

En dicho país el 60% de la población mayor de 12 años cuenta con dosis de refuerzo -en paralelo al 63% de Chile– no consideran al brote de Covid “una enfermedad socialmente crítica”, esto ya que a pesar del alza de contagios las hospitalizaciones no han aumentado lo que ha detonado en una baja carga laboral para el sistema de salud danés.

No obstante, el primer ministro de Dinamarca, Matte Frederiksen dijo en conversación con una radio danesa, “no me atrevo a decir que es un adiós definitivo a las restricciones, no sabemos qué pasará en otoño o si habrá otra variante”, declaró.