Millones recuerdan esa profunda mirada celeste cielo en las portadas de las revistas, asaltadas, por lo general, por modelos de talla mundial. Thylane Blondeau tenía apenas 7 años, pero un trayecto lleno de posibilidades debido a su desplante ante la cámara.

Más de una década después, los reflectores de la cámara y acción, fueron sustituidos por las luces de quirófanos. El causante es un diagnóstico inicial, mal indicado. No fue el correcto y eso agravó su condición.

Fue la misma Thylane quien contó su calvario en su cuenta de Instagram. En un sentido mensaje, detalló cómo su vida ha ido perdiendo el brillo que la caracteriza desde niña, debido a un complicado problema en sus ovarios, lo cual le ha significado múltiples operaciones.

Un quiste ovárico que explotó

Aplicando las reservas del caso, la joven modelo francesa de 20 años, hija del futbolista profesional Patrick Blondeau y de Veronika Loubry, reconocida diseñadora de moda, explicó su dolorosa y hasta peligrosa condición, que por un momento puso en riesgo otros de sus órganos internos.

“No estaba segura de publicar esto, pero aquí estamos. Hace un año tuve una operación de emergencia por un quiste ovárico que me había explotado en el estómago. Tres meses después, la panza comenzó a dolerme de nuevo y al principio todos (y yo, por supuesto) pensamos que era por la operación”, comentó la joven.

Su vida ante las marcas de renombre, que la han buscado para aparecer con ella, se vio en una angustiante pausa, ya que todo se convirtió, en un periodo de pandemia, en un ir y venir de citas médicas, exámenes, operaciones e ingesta de medicamentos.

“Este año vi a tres ginecólogos diferentes, he visto más de cuatro centros de radiología en París y todos dijeron lo mismo: ‘No te preocupes, no tenés nada, todo está en tu cabeza’”, aseguró.

De “Todo está en tu cabeza” a Emergencias

Lo que la joven modelo Thylane Blondeau describe en su cuenta de Instagram, tiene todos los tintes de una negligencia médica que le pudo costar la vida, de no ser porque cayó, de repente, en buenas manos, luego de haber recibido el diagnóstico inadecuado, según su relato.

“Hace cuatro días fui a emergencias porque me dolía tanto la panza que no podía más y me dijeron que todo estaba bien. Que tenía un pequeño quiste y que tendría que hacerme un nuevo chequeo en dos o tres meses. Al día siguiente de esto, tuve una cita con un médico increíble que vio directamente que tenía un quiste de 5,6 centímetros que ya estaba tocando mi ovario, por lo que me mandó a hacer pruebas y una hora después me llamó y me pidió que fuera directamente al hospital para hacer una operación de urgencia”.

El mensaje de la modelo podría ser considerado como uno de los que sólo pretende llamar la atención de sus seguidores. Sin embargo, y a partir de su experiencia, este lleva implícito un recordatorio a las mujeres y a todos, en general, a que presten oídos a lo que su cuerpo tenga que decirles, en el momento en el que lo hace.

“De esta experiencia he aprendido que cuando te duele el cuerpo, no hay que dejarlo pasar y hay que ocuparse. Tienes que ver a diferentes médicos hasta que alguno de ellos encuentre el problema y lo cure. Cualquier dolor, incluso los más pequeños, puede ocultar algo mucho más importante”.

Su madre, Veronika Loubry, hizo a un lado sus compromisos en la industria de la moda para acompañar a Thylane en todo momento.

Relató cómo en la Clinique De La Muette, su hija fue atendida durante la emergencia.

“El médico dijo: ‘Si no la opero enseguida perderá el ovario que está en torsión total y se le romperá el quiste’. Y aquí estamos. Tú tienes miedo y yo también, pero no te digo nada obviamente porque soy tu mamá”, aseguró.

La mujer se dio el tiempo de contar por escrito su sentir en los momentos en que su hija iba con rumbo al quirófano.

“Vas hacia el quirófano y te agarro de la mano, que para mí es una mano pequeña porque sos mi bebé. Y bromeo con el camillero porque quería que estuvieras relajada y me vieras feliz. Una hora después vuelves a subir y sé que no volverás a tener dolor. ¡Se acabó! Y como le dices a todas las mujeres ‘no te descuides de un dolor, escuchá a tu cuerpo’. Hay muchos testimonios en tu su Instagram y no sos la única que ha sufrido de esta manera. Pero se acabó mi muñeca. Y encima animas a todas las jóvenes a escuchar su cuerpo y a tener varias opiniones…”

Thylane Blondeau se recupera satisfactoriamente, decidida también a compartir su historia para concientizar al resto de personas a cuidarse mucho.

“Hoy, finalmente me siento mejor. Me siento libre. Realmente pensé que estaba loca por quejarme de mi estómago durante tanto tiempo, pero feliz por no haberme rendido”.