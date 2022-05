La pandemia con todos sus estragos cambió algunas cosas para siempre. Develó verdades, terminó con algunos prejuicios; nos hizo replantearnos cosas fundamentales en la vida: cómo nos relacionamos con el medioambiente, con las enfermedades, con la muerte, con la vida.

Y una de aquellas verdades que quedó para siempre develada fue la cantidad de padres que se olvidan de sus hijos, que dejan de cumplir una obligación tan esencial como es la participación en su crianza.

En nuestro país era como un secreto a voces, pero no había una cifra dura que -lamentablemente- nos demostrara esta triste realidad. Tras la crisis económica que produjo la pandemia, que nos llevó a recurrir a los fondos de pensiones y a permitir a la ley la retención de los montos adeudados por pensión de alimentos, pudimos ver que casi el 90% de los condenados, obligados a pagar pensión de alimentos, no cumplían con esta obligación.

Si antes nos preocupaba el tema, si antes considerábamos que había que buscar soluciones ahora es inevitable y urgente hacerlo. Es un deber de la sociedad corregir este gran drama que significa para familias y niños crecer con desventaja por la despreocupación o falta de compromiso de sus padres. Y hablo de padres, porque sin duda, más del 90% de las causas de familia son casos donde hay un papá, un hombre obligado al pago, y una madre que está cuidando sola a sus hijos.

El último proyecto de ley que ingresó el Gobierno para el pago efectivo de las pensiones de alimentos se viene a sumar al Registro de Deudores de Pensión de Alimentos, del Gobierno anterior, que está en su proceso final para entrar en vigencia. Creo que ambos se complementan y permiten de una u otra forma alivianar la carga de estas madres.

Este nuevo proyecto tiene algunas características específicas que es importante que la gente vaya conociendo e informándose para la eventualidad de que entre en rigor, ojalá, en el más breve plazo. Lo primero es que los tiempos son super rápidos y eso nos da la impresión de que se está entendiendo la urgencia que estos temas tienen para las familias que se ven afectadas.

Cada vez que un padre no cumple con una pensión de alimentos, que a veces nos encontramos con historias sorprendentes donde llevan 20, 15 años sin cumplir, son meses, años, donde no se tienen otros recursos para solventar los gastos propios de su crecimiento, educación y alimentación. Por ello, la premura con la que se realiza este trámite en el nuevo proyecto es importantísima.

Si se aprueba la ley, al tener tres meses continuos o cinco discontinuos de incumplimiento en el pago de pensión de alimentos se facultará a la beneficiaria de los alimentos para pedirle al tribunal que busque en instituciones financieras si es que existen recursos suficientes para dar cumplimiento a la obligación de pago. El tribunal, en este proyecto, tiene unos plazos bastante acotados para dar una solución rápida y efectiva a esta madre que busca cómo alimentar a sus hijos.

Quizás no es suficiente, quizás no resuelva en forma definitiva el problema de muchas madres que aún siguen dando la lucha para obtener recursos y criar a sus hijos en la mejor forma posible, pero sin duda que ayuda, facilita las cosas, y es un paso más hacia buscar una solución.

La respuesta definitiva creo que no va a estar nunca en la ley, tiene que estar en la conciencia de aquellos padres que no cumplen y también en las madres, de que entiendan que esto no es humillarse, o pedir un favor, sino que esto es ayudar a que se cumpla con el derecho que legítimamente tienen sus hijos a ser alimentados y criados por ambos padres.