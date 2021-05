El precandidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, habló este lunes sobre el proceso de inscripción de su candidatura, que aún necesita una importante cantidad de firmas, para participar en una eventual primaria del Frente Amplio y con otros sectores de la oposición.

En entrevista con Expreso Bío Bío, Boric explicó que la única forma que tiene para competir en primarias presidenciales es lograr las 34 mil firmas para su partido político, Convergencia Social, ya que al ser militante, no puede ser inscrito.

“Invitamos a la gente que quiera militar y ser parte de este proyecto colectivo, bienvenidos y los vamos a orientar, y los que no, que solamente quieren que estemos en la primaria, pueden firmar y posterior a que el Servel acepte nuestra candidatura, pueden desafiliarse vía clave única, dura solamente tres minutos”, comentó.

La semanada pasada, Boric comentó que aún requerían 20 mil firmas, una cifra compleja de alcanzar, considerando que el plazo acaba a mediados de mayo.

“No tenemos certezas de cuántas firmas nos faltan exactamente, porque el Servel no nos entrega un reporte diario, pero sólo ayer se inscribieron 3.500 personas y la última semana tuvimos una curva ascendente muy grande (…) Nos faltan del orden de 15 mil firmas”, añadió.

Asimismo, dijo que los comentarios de algunos personajes políticos, como Pamela Jiles o Marcela Cubillos, que se burlaron de los problemas para obtener firmas, habrían ayudado a acercarse la meta.

“Cuando la gente se enteró, por diversos motivos, porque hay algunos actores políticos que no quieren que estemos en la papeleta (…) No solo Pamela Jiles, también El Líbero que dijo que habíamos recurrido a la vieja ‘táctica chavista’ de pedirle a los militantes que juntes firmas o Marcela Cubillos que se burló y esperaba que no lográramos las firmas”, esgrimió.

Además, Boric indicó que espera estar en las primarias, ojalá con Daniel Jadue del Partido Comunista y Paula Narváez del Partido Socialista, además no descartó una posible candidatura al Senado, en caso de no llegar a la primera vuelta, pero que sería una decisión colectiva.

Por último, el diputado recalcó que no votaría por Pamela Jiles, asegurando que se siente distante de su forma de hacer política y no conoce sus propuestas.



“No conozco sus propuestas, más allá de volver a la pena de muerte y devolver el dinero a las AFP, pero creo que uno no puede ningunear, ni ser despectivo, con la gente que apoya el liderazgo de la diputada Jiles, porque los retiros son la única política universal que le ha llegado a la gente”, explicó.