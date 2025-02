Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La municipalidad de Maipú ha sido certificada por Bloomberg Philanthropies y Results for America por su excepcional gestión y uso de datos en la administración pública. Esta certificación reconoce a Maipú como una de las 21 nuevas ciudades en recibir la distinción What Works Cities, que destaca la capacidad de los municipios para utilizar datos en la toma de decisiones políticas, asignación de fondos, mejora de servicios y participación ciudadana. El alcalde Tomás Vodanovic destacó la importancia de incorporar el uso de datos y nuevas tecnologías en la gestión pública, gracias a la alianza con Bloomberg Philanthropies y Results for America. Entre los logros de Maipú se destaca la reducción drástica de fugas de agua mediante un panel en tiempo real para monitorear y administrar servicios públicos. Este reconocimiento demuestra el compromiso de la municipalidad por mejorar la calidad de vida de sus residentes y fortalecer el sistema democrático a través de una gestión pública eficiente y basada en datos.